Rocket League : le jeu de foot avec des voitures va devenir gratuit

Rocket League va devenir gratuit à la fin de l’été. Le jeu de football avec des voitures va également connaître une refonte de sa progression, qui va devenir cross platform. Ceux qui possèdent déjà le jeu auront le droit à des cadeaux récompensant leur fidélité.

Rocket League, sorti en 2015, est un jeu de football un peu particulier, puisque le joueur y dirige une voiture. Un concept original qui rend le titre unique dans le paysage vidéoludique et qui a séduit 60 millions de joueurs à travers le monde, que ce soit sur PC ou consoles. Aujourd’hui, le studio Psyonix décide de complètement chambouler sa formule en faisant de son Rocket League un Free To Play.

Ainsi, dès la fin de l’été (sans date plus précise), Rocket League sera gratuit. Il sera possible d’y jouer sans dépenser un centime, le titre misant sur ses achats cosmétiques en ligne pour se rentabiliser. Ce changement majeur est accompagné par une réorganisation complète de la manière dont il fonctionne. En termes de jouabilité, il reste cependant identique.

Ceux qui ont acheté le jeu et qui se sont connectés en ligne au moins une fois ne sont pas oubliés, puisqu’ils auront le droit à quelques récompenses. Il s’agira de tous les DLC sortis à ce jour, d’un titre spécial à afficher fièrement en jeu ainsi que des éléments cosmétiques.

Adieu Steam, bonjour Epic Games Store

Rocket League va également en profiter pour quitter Steam. Si vous avez le jeu sur la plate-forme, pas d’inquiétudes, puisqu’il sera toujours possible de le lancer par ce biais à défaut de se le procurer.Le titre va ainsi migrer sur l’Epic Games Store. Logique, puisque Psyonix appartient désormais à Epic Games, le créateur de Fortnite. Si vous n’y avez jamais joué, c’est donc ici qu’il faudra le lancer.

Notons également que la progression entre les plates-formes sera désormais harmonisée. Vous pourrez ainsi retrouver toute votre progression PS4 sur votre PC, et admirer les objets gagnés sur Xbox One en allumant votre Switch. Une nouvelle vie pour un jeu toujours aussi populaire. En plus de rassembler des millions de joueurs, Rocket League a acquis une importance certaine sur la scène esport.