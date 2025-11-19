Robot aspirateur, TV OLED, Canon pro : jusqu’à 800€ d’économie avec ces 2 codes valables jusqu’à minuit !

Deux codes promo Rakuten permettent d'économiser plusieurs centaines d'euros ce mercredi sur des produits high-tech premium. Canon, ECOVACS, Philips : 4 offres exceptionnelles à saisir avant minuit. Voici lesquelles et comment en profiter.

Rakuten lance deux codes promo explosifs valables uniquement aujourd'hui, mercredi 19 novembre. De quoi faire de belles affaires sur l'électronique et la high-tech.

Les codes promo du jour :

  • BLACK80 pour 80€ de réduction dès 990€ d'achat sur tout le site (hors exclusions)
  • EASY150 pour 150€ de réduction dès 990€ d'achat sur la boutique Easylounge uniquement

Attention, ces deux codes expirent à minuit ce soir ! alors il va falloir faire vite pour en profiter. Et on a décidé de vous aider en sélectionnant pour vous les 4 meilleures offres du jour, valables avec des codes.

Les meilleures offres Rakuten du jour

  1. L'aspirateur robot ECOVACS Deebot X11 à 919€ (au lieu de 1 299€) : Avec le code BLACK80, économisez 380€ sur ce robot aspirateur haut de gamme. Vous récupérez également 45,95€ en Rakuten Points. Une affaire en or pour automatiser le ménage avec l'un des meilleurs modèles du marché.
  2. La TV Philips 42OLED810/12 42″ à 928€ (au lieu de 1 199€) : Appliquez le code EASY150 pour profiter de 271€ de réduction sur cette TV OLED. La technologie OLED dans un format compact de 42 pouces, parfait pour les chambres ou petits salons. Bonus : 46,40€ en points de fidélité.
  3. Le PC gamer Vibox Complet à 974,95€ (au lieu de 1 199,95€) : Le code BLACK80 fait tomber le prix de 225€. Configuration gaming prête à l'emploi avec un excellent cashback de 97,50€ en Rakuten Points, le meilleur ratio de cette sélection pour ceux qui pensent déjà à leur prochain achat.
  4. L'appareil photo Canon EOS R6 Mark II à 1 499€ (au lieu de 2 299€) : Le coup de cœur du jour ! Avec BLACK80, c'est 800€ d'économie sur ce reflex hybride professionnel (35% de réduction). Un prix exceptionnel rarement vu pour ce boîtier de référence. Idéal pour les photographes passionnés.

Comment profiter des offres ?

Pour profiter de ces prix mini, vous avez 4 étapes simples à suivre :

  • Ajoutez le produit à votre panier sur Rakuten
  • Vérifiez que vous atteignez bien 990€ minimum
  • Saisissez BLACK80 ou EASY150 selon le produit
  • Validez avant minuit !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.


