Roborock F25 Ultra : l’aspirateur balai qui nettoie avec vapeur, eau chaude et intelligence artificielle

Roborock sort le F25 Ultra, un aspirateur portatif qui mélange aspiration puissante, vapeur à haute température et assistance par IA. Un modèle qui veut transformer une corvée quotidienne en expérience presque automatique. A l’occasion de son lancement, il est proposé au prix de 699 euros au lieu de 799 euros, du 20 octobre au 2 novembre.

Les aspirateurs balais sont devenus incontournables dans de nombreux foyers, mais leur fonctionnement reste souvent limité à l’aspiration classique. Avec le F25 Ultra, Roborock enrichit sa série F25 et tente un pari plus ambitieux : combiner plusieurs technologies inédites pour proposer un nettoyage complet et intelligent.

Le cœur du dispositif repose sur deux innovations baptisées VaporFlow et WaveFlow. La première libère une vapeur à 180 °C pour décoller les taches incrustées, éliminer bactéries et allergènes, le tout sans recours à des produits chimiques. La seconde envoie un flux continu d’eau chaude à 86 °C, idéal pour dissoudre graisses et salissures en cuisine. Associées à une aspiration de 22 000 Pa, ces fonctions permettent de passer du nettoyage sec au nettoyage humide sans changer d’appareil.

L’IA au service d’un nettoyage plus fluide

Au-delà de la puissance, Roborock a travaillé sur la maniabilité. Le système SlideTech 2.0 s’appuie sur des moteurs sans balais pilotés par l’IA, capables de contrôler indépendamment chaque roue. Résultat : des déplacements plus fluides, une meilleure réactivité et une navigation précise dans les coins serrés. L’appareil gagne ainsi en confort d’utilisation, en particulier dans les intérieurs encombrés.

Autre détail intéressant : le design FlatReach 2.0. Avec seulement 12,5 cm d’épaisseur, le corps du F25 Ultra peut se glisser sous les meubles bas et atteindre des zones souvent laissées de côté par les aspirateurs classiques. L’ajout d’un éclairage LED, qui révèle la poussière invisible à l’œil nu, renforce encore cette impression d’efficacité.

Un entretien presque entièrement automatisé

Le F25 Ultra n’oublie pas non plus l’étape fastidieuse de l’entretien. Son rouleau bénéficie d’un système d’auto-nettoyage à haute température pour éliminer les bactéries après chaque passage. Deux modes de séchage sont proposés : un rapide de 5 minutes et un silencieux de 30 minutes, à moins de 53 dBA.

La partie gestion n’est pas en reste. Le capteur DirTect ajuste automatiquement la puissance selon le niveau de saleté détecté, tandis que le distributeur automatique de détergent offre jusqu’à 30 jours d’autonomie avec un seul remplissage. Le réservoir d’eau sale, équipé d’un module de séparation, se vide en un geste. Enfin, l’application Roborock permet de personnaliser les réglages et de planifier les cycles de nettoyage.

Avec ce modèle, Roborock cherche clairement à franchir un cap : proposer un aspirateur balai qui ne se limite plus à l’aspiration et au lavage, mais qui intègre de la vapeur, de l’eau chaude et de l’IA pour rendre le nettoyage plus simple et plus hygiénique. Une approche qui confirme la volonté de la marque de se positionner comme un acteur majeur du ménage connecté.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Roborock.