Cet excellent balai nettoyeur avec jet de vapeur de Shark passe à prix cassé, vite !

Vous souhaitez nettoyer les sols de votre maison en profondeur ? Le puissant balai nettoyeur automatique Shark avec jet de vapeur est actuellement à prix cassé en cumulant la promotion en cours avec le code PHONANDROIDSHARK25. Vous pouvez ainsi l’obtenir à 103,99 € au lieu de 179,99 €.

En proposant des appareils optimisés pour le nettoyage, la marque Shark a réussi à se créer une place de choix dans nos maisons. En plus des aspirateurs, le géant américain propose des balais vapeur aux caractéristiques avancées.

Le balai nettoyeur automatique Shark avec jet de vapeur S8201EU est actuellement en promotion à 129,99 € au lieu de 179,99 €. Et avec le code PHONANDROIDSHARK25 valable sur de nombreux produits sur le site officiel de Shark, vous profitez de 12% de réduction supplémentaire. Son prix chute donc à 103,99 € seulement.

Ce balai vapeur Shark est à petit prix, profitez-en !

Passer simplement l’aspirateur ne suffit généralement pas pour nettoyer les sols en profondeur. Avec un balai vapeur, vous avez la possibilité de désinfecter en douceur sans aucun produit chimique.

Le balai nettoyeur automatique S8201EU de Shark est doté de deux tampons rotatifs capables de tourner 150 fois par minute pour éliminer efficacement les saletés incrustées. Graisse, crasse, bactéries… rien ne lui échappe. Ce modèle cible les impuretés avec un puisant jet de vapeur et, grâce au mode le mode Steam Blaster, vous avez un jet de vapeur supplémentaire pour une efficacité maximale.

Vous pouvez utiliser cet appareil sur tous les sols durs vitrifiés, à savoir le bois dur, le marbre, le carrelage, la pierre, le stratifié ou encore le vinyle. Enfin, les 3 modes LIGHT, NORMAL ou DEEP vous permettent d’adapter la puissance pour un nettoyage optimal.