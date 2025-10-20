Roborock dévoile le F25 Ultra, son aspirateur vapeur le plus ambitieux

Au salon IFA de Berlin, Roborock a présenté le F25 Ultra, un balai aspirateur laveur inédit qui combine vapeur, eau chaude et aspiration. Dernier né de sa série F25, c’est une première pour la marque, qui entend repousser les limites du ménage connecté. Et à l’occasion de son lancement, il est proposé au prix de 699 euros au lieu de 799 euros, du 20 octobre au 2 novembre seulement.

Profiter de l’offre maintenant

À chaque édition, l’IFA de Berlin met en lumière les produits qui feront parler d’eux dans les mois à venir. L’édition 2025 n’échappait pas à la règle et c’est Roborock qui a retenu l’attention avec son F25 Ultra, un aspirateur balai portatif qui se distingue par une approche unique : allier la puissance d’aspiration aux technologies de la vapeur et de l’eau chaude. Une première pour le constructeur chinois, qui signe là un modèle à la croisée entre innovation technologique et usage quotidien.

Avec le F25 Ultra, la marque enrichit sa famille de balais aspirateurs laveurs. L’ambition est claire : offrir une solution plus complète et plus haut de gamme, capable de rivaliser avec les méthodes de nettoyage traditionnelles tout en restant simple d’utilisation.

Vapeur et eau chaude au service du nettoyage

Le F25 Ultra se distingue d’abord par sa fonction VaporFlow, qui diffuse de la vapeur à 180 °C. Cette chaleur permet de venir à bout des taches incrustées et de limiter la présence de bactéries ou d’allergènes, le tout sans produit chimique. Roborock met aussi en avant son mode WaveFlow, un flux d’eau chaude à 86 °C pensé pour dissoudre la graisse, notamment en cuisine. Ces deux technologies font du F25 Ultra l’un des premiers aspirateurs balais à combiner efficacement nettoyage humide et sec.

L’appareil ne mise pas seulement sur la performance brute. Sa conception a été travaillée pour s’adapter aux contraintes du quotidien. Son corps fin de 12,5 cm se glisse sous les meubles, tandis qu’un système de roues motorisées rend les déplacements plus fluides dans les espaces étroits. Un éclairage LED intégré révèle la poussière invisible, et un système anti-enchevêtrement limite les blocages dus aux cheveux longs.

Un lancement marquant à l’IFA 2025

Profiter de 100 € de remise sur le F25 Ultra

Autre point notable : l’entretien. Le F25 Ultra intègre un système d’auto-nettoyage à haute température et de séchage de son rouleau. De quoi maintenir l’appareil propre sans intervention manuelle. Le distributeur de détergent, lui, permet de tenir jusqu’à un mois avant recharge, et le réservoir d’eau sale a été pensé pour être vidé simplement.

Cette présentation à Berlin illustre bien l’évolution de Roborock sur le segment des balais aspirateurs laveurs. De marque spécialisée dans les robots autonomes, elle s’impose désormais comme un acteur plus large du ménage connecté. Avec le F25 Ultra, elle cherche à établir un nouveau standard, combinant puissance, hygiène et confort d’utilisation.

Finalement, le nouveau F25 Ultra vient enrichir une gamme déjà bien fournie, confirmant la volonté de Roborock de s’imposer comme une référence au-delà des robots aspirateurs. Reste à voir si ce pari sera suivi par d’autres constructeurs dans les prochains mois, tant ce mélange d’aspiration et de vapeur pourrait bien devenir une nouvelle tendance.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Roborock.