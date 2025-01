Renault vient de dévoiler l’une de ses plus belles voitures, et elle est prête à battre un record

Renault repousse les limites de l’efficacité énergétique avec un concept. La Filante Record 2025 est un véhicule ultra-léger conçu pour parcourir un maximum de kilomètres avec une seule charge. Avec son design futuriste et ses innovations techniques, elle pourrait établir un nouveau record mondial.

Renault semble bien décidé à revenir sur le devant de la scène avec des modèles qui marquent les esprits. Après avoir ressuscité la mythique R5 Turbo sous forme d’une sportive électrique de 500 chevaux et présenté l’Alpine Alpenglow, un concept à hydrogène inspiré de l’endurance, la marque continue sur sa lancée. Son nouveau prototype, la Filante Record 2025, ne vise pas la performance pure, mais l’efficacité énergétique absolue. Ce véhicule expérimental est conçu pour rouler le plus loin possible avec un minimum d’énergie, grâce à une conception ultra-légère et une aérodynamique optimisée.

Avec seulement 1 000 kg sur la balance, dont 600 kg pour la batterie, la Filante bat tous les records de légèreté. Pour y parvenir, Renault a utilisé des matériaux comme la fibre de carbone et l’aluminium imprimé en 3D, réduisant ainsi le poids et le gaspillage de matière première. Son design fuselé, allié à des pneus Michelin sur mesure offrant 40 % de frottement en moins, permet d’optimiser l’autonomie au maximum. À l’intérieur, tout est minimaliste : un seul siège, un écran panoramique flexible et une direction steer-by-wire, comme sur le Tesla Cybertruck, qui supprime les connexions mécaniques pour gagner encore quelques kilos.

Renault veut battre un record d’efficacité énergétique avec la Filante

L’objectif de la Filante n’est pas de battre des chronos, mais d’établir un record d’efficience. Actuellement, ce titre est détenu par des étudiants de l’Université de Munich, dont le prototype a parcouru 2 575 km avec seulement 15,5 kWh d’énergie en 2023. Renault espère dépasser cette performance grâce aux avancées technologiques de son concept. La marque n’a pas encore révélé de chiffres précis sur l’autonomie attendue, mais avec un tel poids plume et une aérodynamique extrême, les attentes sont élevées.

Avant d’entrer dans la phase de test, la Filante sera exposée au salon Rétromobile de Paris en février 2025, où le public pourra découvrir ce projet hors norme. Ensuite, elle passera en soufflerie pour peaufiner son aérodynamisme, avant d’être testée sur route dans le courant de l’année. Renault semble prêt à marquer une nouvelle étape dans l’innovation électrique, prouvant qu’un véhicule peut être performant sans sacrifier l’autonomie. Si ce modèle atteint son objectif, elle pourrait bien révolutionner la conception des voitures électriques du futur.