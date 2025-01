La Renault 5 Turbo 3E électrique ne sera finalement pas une série limitée, bonne nouvelle pour les fans de sportives iconiques !

Renault s’apprête à révéler la R5 Turbo 3E, une sportive électrique de 500 chevaux inspirée de la mythique R5 Turbo des années 80. Ce modèle promet des sensations extrêmes et sera produit en bien plus que 150 exemplaires.

Quarante ans après le succès de la Renault 5 Turbo, Renault dévoile sa réinterprétation électrique : la R5 Turbo 3E. Conçue en collaboration avec Alpine, cette sportive survoltée développe plus de 500 chevaux grâce à deux moteurs-roues à l’arrière. Ce modèle, qui s’inscrit dans la lignée de la Renault 5 E-Tech, récemment élue voiture de l’année 2025, promet des sensations extrêmes tout en rendant hommage à l’héritage sportif de la marque.

La R5 Turbo 3E n’est pas qu’une simple version musclée de la Renault 5 E-Tech classique. Sa carrosserie en carbone-composite, ses proportions uniques et son aérodynamisme ont été pensés pour maximiser l’efficacité et les sensations de conduite. Les moteurs-roues permettent un contrôle extrêmement précis, et qui offrent notamment, la possibilité de “drifter” en continu. Renault promet une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, tout en garantissant une autonomie utilisable grâce à une conception optimisée.

La Renault 5 Turbo 3E sera dévoilée cet été et produite en grande série

La première apparition publique de la R5 Turbo 3E est prévue pour l’été 2025, et sa mise en production débutera peu après. Renault a confirmé que le modèle sera produit en bien plus de 150 exemplaires, contrairement aux premières estimations. Si le prix exact reste un mystère, Fabrice Cambolive, PDG de la marque, assure qu’il sera “juste” et “en lien avec la puissance et la qualité” de la voiture. Inspirée par le succès de la R5 Turbo d’origine, qui se vend aujourd’hui à plus de 165 000 euros, cette version électrique devrait également attirer les collectionneurs.

Avec ce modèle, Renault ne se contente pas de revisiter son passé. La R5 Turbo 3E marque une nouvelle étape dans la stratégie de la marque, qui envisage de développer d’autres véhicules sportifs électriques si ce projet rencontre le succès. Ce monstre de puissance, aussi agile qu’innovant, promet de marquer les esprits. Rendez-vous cet été pour découvrir cette sportive unique, qui marquera surement le retour de notre constructeur national à ses racines ultra-sportives.

Source : Autocar