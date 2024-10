Renault fait son retour sur le marché des voitures sans permis avec la Mobilize Duo, la Citroën AMI peut trembler

Renault fait officiellement son grand retour sur le marché des voitures sans permis avec la Mobilize Duo. Digne successeur de la Twizy, ce quadricycle entend bien marcher sur les plates-bandes de la Citroën AMI avec une fiche technique supérieure en tout point, l'autonomie en tête.

Mieux vaut tard que jamais. Renault se décide enfin à lancer la Mobilize Duo, sa toute nouvelle voiture sans permis. Présentée pour la première fois en 2022, le quadricycle était attendu au départ pour la fin d'année 2023, mais finalement, le lancement avait pris un peu de retard. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Via Mobilize, sa filiale dédiée à la mobilité urbaine, la marque au Losange ouvre donc officiellement les ventes du Duo.

Pensé comme le digne successeur du Twizy, ce quadricycle électrique peut embarquer jusqu'à deux passagers, installés en tandem. A l'image du Twizy, le Duo devrait permettre aux utilisateurs de se faufiler dans les travées urbaines les plus étroites grâce à son format ultra compact : 2,42 mètres de longueur et 1,3 mètre de largeur seulement.

Avec de telles dimensions, le Duo promet une grande maniabilité grâce à une empreinte au sol extrêmement réduite. En d'autres termes, on devrait pouvoir se garer n'importe où sans difficulté. D'autant plus que Renault a opté pour des portières en élytre, soit une ouverture à la verticale. De quoi faciliter davantage le stationnement.

Côté design, Mobilize n'a pas cherché à verser dans l'élégance à l'image de la Fiat Topolino. La Duo est plutôt brute de décoffrage, avec ses boucliers avant et arrière imposants. Pour casser l'austérité du véhicule, il sera néanmoins possible de décorer l'intérieur avec des stickers en option. Concernant l'habitacle justement, le confort et la sécurité semblent être au rendez-vous (un défaut récurrent chez l'AMI) avec des sièges rembourrés, le pare-brise chauffant et l'airbag conducteur. Sur le tableau de bord, on note la présence d'un petit écran d'instrumentation pour retrouver les informations essentielles (vitesse, batterie restante, etc.) et d'un socle pour connecter son smartphone. Petit plus appréciable, la voiture s'accompagne d'une application mobile dédiée baptisée “My Duo”. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent générer jusqu'à six clés digitales pour ouvrir/fermer le véhicule avec son smartphone.

Autonomie, vitesse maximale, le Duo fait mieux que la concurrence sur le papier

Sous “le capot”, on trouve un moteur électrique issu de la chaîne de traction du Renault Austral à hybridation légère. Comme avec la Citroën AMI, on ne pourra pas dépasser les 45 km/h avec cette version. En revanche, le Duo se démarque nettement de la concurrence en proposant également une variante capable d'atteindre les 80 km/h. Attention, il faudra impérativement être titulaire du permis B pour la conduire.

Autre bon point, la Duo embarque une grosse batterie de 10,3 kWh de capacité utile. Résultat, le constructeur promet jusqu'à 161 km d'autonomie en cycle mixte WLTP. On est loin des 70 km imposés avec la Citroën AMI. Côté recharge, la Mobilize Duo embarquera de série une prise standard pour se brancher à domicile. Sans surprise, il faudra se monter patient pour faire le plein d'électrons, avec quasiment 4h pour passer de 20 à 80 % de charge. Les plus pressés se jetteront donc sur la prise Type 2 proposée en option pour se connecter aux bornes rapides publiques.

Disponible à la commande dès ce 14 octobre 2024, le Mobilize Duo est proposé à partir de 9 090 € dans sa version 45 km/h (TVA incluse et bonus écologique de 900 € déduit). Quant à la version 80 km/h, la facture grimpe à 11 600 €. Notez que Mobilize lance également le Bento, une version de son quadricycle destinée avant tout aux professionnels, notamment avec son large coffre de 649 litres.