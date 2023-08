Renault prépare l’arrivée du nouveau Scenic électrique en vidéo

Alors que la présentation officielle du nouveau Scenic électrique est attendue lors du salon IAA Mobility de Munich, Renault s’est laissé aller au jeu du teasing dans une nouvelle vidéo. L’occasion d’apercevoir les lignes du futur SUV familial.

Pour garantir le succès de sa gamme électrique, Renault a décidé de faire le pari du néo-rétro. Cela passera notamment par la réédition wattée de modèles mythiques de la marque au losange, à commencer par la R5 en 2024, suivie ensuite de la 4L en 2025.

Mais ce n’est pas tout puisque le constructeur veut également donner une seconde jeunesse à certains modèles qui ne sont plus dans l’ère du temps. On pense notamment au Scénic, le fameux monospace et véhicule familial par excellence. En juillet 2023, Renault a partagé les premières photos d’une version camouflée du nouveau Scenic.

Désormais 100% électrique, le monospace changera de segment pour devenir un SUV compact. Bien entendu, il faudra également tirer un trait sur le style tout en rondeur du monospace au profit de lignes bien plus tendues et des traits anguleux à l’arrière. Un design qui rappelle d’ailleurs celui des dernières productions Peugeot comme l’e-3008. Rien d’étonnant toutefois quand on sait que le designer en chef de Renault n’est autre que Gilles Vidal, un ancien cadre de la marque au Lion.

Renault tease la présentation du nouveau Scenic électrique

Comme l’a annoncé le constructeur français précédemment, la présentation du nouveau Scenic aura lieu lors du salon de l’automobile IAA de Munich (à partir du 5 septembre). Néanmoins, l’attente était visiblement trop longue pour Renault qui a décidé de publier un court teasing vidéo. L’occasion pour les utilisateurs d’apercevoir brièvement les contours du futur SUV électrique, à l’image de cette calandre à facettes imposante ou encore ses phares aux allures de crocs.

S’il faudra attendre l’ouverture du salon munichois pour connaître tous les détails sur la voiture, certaines spécificités techniques ont déjà fuité. Ainsi, on sait notamment que le Scenic reprendra une grande partie de la base technique de la Megane E-Tech. On devrait donc retrouver “sous le capot” le moteur de 220 ch et sa batterie de 220 kW.

De ce que l’on sait, le constructeur compte également lancer une version avec au moins 600 km d’autonomie. De quoi faire oublier les mauvais résultats dans ce domaine de la Megane avec ses 300 km (dans sa finition EV40).