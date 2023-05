Renault veut lancer une voiture électrique à 20 000 € pour faire barrage à Volkswagen

Luca de Meo, PDG actuel du groupe Renault, a profité d'un évènement dédié à l'automobile du futur pour évoquer un nouveau projet ambitieux de la marque : le lancement d'une voiture électrique ultra abordable, sous la barre des 20 000 €. L'idée est affichée : concurrencer Volkswagen et sa ID.1.

Pour accélérer la démocratisation de la voiture électrique, il y a un point crucial sur lequel les constructeurs concentrent leurs efforts : le prix. Dans les années à venir, plusieurs acteurs de l'industrie se sont engagés à lancer un modèle watté affiché aux alentours des 25 000 €.

C'est le cas de Tesla avec la mystérieuse Model 2, mais aussi de Volkswagen avec l'ID.2. D'ailleurs, si vous êtes curieux d'avoir un avant-goût de la futur citadine de VW, la marque a présenté récemment l'ID. 2all, le concept-car qui sert de fondations à l'ID.2.

Et du côté français, nous avons évidemment Renault avec sa réédition de la R5 électrique, qui sera proposée elle aussi aux alentours des 25 000 € lors de son lancement en 2024. Mais figurez-vous que la marque au losange compte aller encore plus loin.

Renault veut lancer une voiture électrique abordable sous les 20 000 €

Lors de l'évènement Future of Car organisé par le Financial Times, le PDG du groupe Renault Luca de Meo a dévoilé les contours d'un nouveau projet ambitieux. En effet, le constructeur français envisage également de lancer un véhicule électrique à moins de 20 000 €. L'idée étant de concurrencer directement la Volkswagen ID.1, la future citadine lowcost de la compagnie allemande.

Plus intéressant encore, ce projet s'inspirera d'après M. de Meo des kei cars, ces micro-voitures très prisées au Japon. Pour les néophytes, les kei cars sont soumises à des contraintes strictes de taille et de puissance. En échange, elles disposent de plusieurs avantages fiscaux. Au total, ces voitures abordables ont représenté plus du tiers des 4,2 millions de véhicules neufs vendus sur l'archipel nippon en 2022.

A lire également : Alpine dévoile l’A290_β, sa vision de la sportive électrique survoltée

“J'aime beaucoup l'idée de traduire en langage européen le concept des voitures kei au Japon. Je pense qu'il y a une certaine intelligence dans ce type de concept, car il ne s'agit pas seulement d'une question de produit. Il s'agit d'une question de produit, mais aussi de réglementation pour permettre une mobilité humaine efficace et à faible impact”, a déclaré le patron de Renault.

Si l'on se livre à quelques spéculations, on peut imaginer que ce modèle à moins de 20 000 € prendra la relève de la Dacia Spring. Dans sa version Essential, le SUV compact est affichée à 20 800 €. Avec son moteur électrique de 45 ch, il offre une autonomie de 230 km en cycle mixte WLTP. Par ailleurs, il a été annoncé que la Dacia Spring tirera sa révérence en 2027, date à laquelle ce fameux modèle lowcost de Renault doit débarquer.

Source : Autocar