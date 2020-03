Netflix, Prime Video, Disney+ : un site vous permet de les regarder gratuitement, mais il y a un piège

Le site Allthestreams.fm vous propose un accès aux plus grosses plateformes de SVoD… gratuitement ! Mais attention, il y a un piège : non seulement ce n’est pas vraiment légal (mais ça, vous vous en seriez douté), mais en plus, vous ne choisissez pas ce que vous regardez.

Si un abonnement mensuel à un service de SVoD est peu onéreux, le fait d’en cumuler 3 ou 4 revient finalement assez cher. Comptez à minima 7,99 €/mois pour Netflix en qualité SD, 5,99 €/mois pour Amazon Prime Video et prochainement 6,99 €/mois pour Disney+. Et cela sans compter des services disponibles uniquement aux États-Unis, comme Hulu ou HBO. Et s’il était possible d’accéder à toutes ces plateformes sans débourser le moindre centime ? C’est ce que propose en tous les cas le site Allthestreams.fm. Mais peut-on réellement avoir accès à l’intégralité des programmes de l’ensemble de ces plateformes et est-ce bien légal ?

Ce site vous propose de regarder Netflix comme s’il s’agissait d’une chaîne de TV

« Nous avons des abonnements à tout et nous les jouons pour vous », peut-on lire sur le site en question. Allthestreams.fr se présente sous la forme d’une radio ou d’un vieux poste de TV. Celui qui se présente comme la radio pirate du streaming vous permet d’accéder à 6 plateformes de SVoD depuis votre navigateur. En cliquant sur l’une des plateformes proposées, on bascule instantanément de Hulu à Showtime, en passant par Disney+, Netflix, HBO et Amazon Prime Video. Plus besoin de s’abonner ni de partager son compte, même si c’est sans donner son mot de passe à ses contacts comme le permet DoNotPay. Le site se charge de payer la facture à votre place.

Mais il y a un hic. Il y en a même deux. En premier lieu, vous n’avez pas le choix des programmes. S’il est possible de soumettre une suggestion de diffusion, il n’y a pas beaucoup de chances pour que celle-ci aboutisse au regard du nombre d’internautes qui sont connectés au site web. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le service compte pas moins de 261 760 utilisateurs connectés. En conséquence de quoi, vous ne pouvez pas sélectionner une série ou un film en particulier comme c’est toujours le cas sur un site de SVoD. Impossible également de reprendre un épisode en cours, d’ajouter un programme à ses favoris, etc. Le site agit comme si vous regardiez la TV. Enfin, et les anglophobes risquent de ne pas apprécier : il n’y a ni sous-titre ni doublage en français.

Enfin, et ça vous le savez probablement déjà, rien de tout ceci n’est vraiment légal. Car si les responsables paient bien ses abonnements aux différents services de streaming, il n’en reste pas moins que leur rediffusion à l’attention d’un quelconque public est une pratique illicite. On retrouve d’ailleurs cette initiative MSCHF, qui avait déjà sévi avec une idée similaire, Password of the Day, début février dernier. Combien de temps le site va-t-il réussir à survivre dans de telles conditions ? Quelques jours ? Une semaine ? Un mois ? Les paris sont ouverts !

