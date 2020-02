Netflix affiche désormais le top 10 des séries et films les plus regardés du catalogue

Netflix affichera désormais le classement des séries et des films les plus regardés du catalogue. Le service de streaming a en effet décidé de mettre en place un top national, mis à jour quotidiennement, des contenus les plus populaires de la plateforme. Pour repérer les films et séries qui rencontrent le succès, il suffit de guetter la présence d’un badge « top 10 ».

« Que vous aimiez les livres, la musique, les films ou la télévision, les top 10 sont un excellent moyen de découvrir ce qui est populaire » explique Netflix dans un communiqué ce 24 février 2020. « Ce nouveau classement permet de voir ce qui est le plus populaire sur Netflix dans votre pays. Il est mis à jour quotidiennement » précise le géant de la VOD, d’habitude réticent à dévoiler la liste des contenus les plus regardés de sa plateforme.

Netflix a lancé le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité dans plus de 90 pays, dont la France. Avant de proposer l’option à tous les abonnés, le service a d’abord mené une poignée de tests au Royaume-Uni et au Mexique. Netflix procède toujours de la sorte. Avant de déployer une nouveauté à grande échelle, la firme prend la température auprès d’une petite portion d’abonnés.

Un top 10 disponible dans la section « films » et « séries » sur Netflix

Pour accéder à ce classement, il suffit de vous rendre dans la section « films » ou la section « séries » du catalogue Netflix. Un « top 10 des séries télé en France aujourd’hui » et un « top 10 des films en France aujourd’hui » est visible juste en dessous de la sélection « tendances actuelles ». De plus, l’illustration des contenus populaires comporte maintenant un badge « top 10 » dans le coin droit. Ce pictogramme permet aux abonnés de repérer en un coup d’oeil les productions les plus regardées.

En France, Locke & Key, Vikings, Narcos: Mexico, Les Demoiselles du Téléphone, The Intimidation et Sex Education s’imposent dans le classement des meilleures séries Netflix. Côté long métrage, Sa dernière volonté, Isi et Ossi et A tous les garçons, prennent la tête du top 10 des meilleurs films sur Netflix. Que pensez-vous de ce classement ? Allez-vous vous en servir pour choisir quel programme vous allez regarder ce soir ? On attend votre avis dans les commentaires.