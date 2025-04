Redmi Watch 5 Active : la montre connectée Xiaomi tombe à son prix le plus bas

Avis aux sportives et aux sportifs ! Si vous avez besoin d'une montre connectée pas chère, sachez que la Xiaomi Redmi Watch 5 Active tombe à son prix le plus bas sur le site Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le célèbre site e-commerce Amazon vous donne la possibilité d'avoir une montre connectée Xiaomi à prix réduit. En ce moment, la Redmi Watch 5 Active proposée dans un coloris noir ou gris est à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 25 % par rapport au tarif conseillé du produit. À titre d'information, l'article vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite en point relais puisque le montant du produit n'atteint pas les 35 euros.

Conçue pour les sportives et les sportifs, la Redmi Watch 5 Active possède un écran LCD de 2 pouces avec une définition de 320 x 385 pixels, une densité de 250 ppp et un affichage Always-on. Fonctionnant sous le système d'exploitation HyperOS, la montre connectée de Xiaomi dispose aussi de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de deux micros intégrés, d'une capacité de stockage de 32 Go et d'une batterie de 470 mAh lui assurant une autonomie maximale de 18 jours.

On peut également trouver une résistance à l'eau jusqu'à 5ATM (50 mètres) ainsi qu'une compatibilité avec les applications Xiaomi Wear (Mi Fitness), Strava et Apple Health. Enfin, la Xiaomi Redmi Watch 5 Active comprend un suivi de santé (cardiaque, SPO2, sommeil) et surtout plus de 140 modes sportifs comme la natation, la course à pied, le yoga ou bien encore le fitness