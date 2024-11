Redmi Watch 5 : Xiaomi lance sa nouvelle montre connectée abordable aux allures d’Apple Watch

Le constructeur chinois Xiaomi dévoile la Redmi Watch 5, sa nouvelle montre connectée à grand écran qui reprend le design de l'Apple Watch. Son tarif reste toujours parmi les moins élevés du marché.



Xiaomi fait de tout. Des smartphones bien sûr, mais aussi des aspirateurs robots, des trottinettes électriques… Et des montres connectées. Ces dernières veulent présenter un bon rapport qualité/prix, comme ce fut le cas de la Redmi Watch 4 sortie début 2024. Il est désormais temps de découvrir sa successeure : la Redmi Watch 5.

Le design de la Redmi Watch 5 reprend celui de l'itération précédente, largement inspiré de l'Apple Watch. On se retrouve donc avec un cadran en aluminium carré aux bords arrondis. La couronne rotative pour naviguer dans les menus est également de la partie. Les bordures entourant la dalle sont particulièrement fines, seulement 2 mm. Au total, 3 coloris sont disponibles : noir, argent ou titane. Les bracelets sont facilement remplaçables et le tout est propulsé par le système maison HyperOS 2.

La Redmi Watch 5 de Xiaomi ressemble toujours à une Apple Watch à petit prix

La particularité de la Redmi Watch 5, c'est son écran imposant. Nous sommes en face d'une dalle AMOLED de 2,07 pouces de diagonale dotée d'une définition de 432 x 514 pixels et d'une résolution de 324 ppp. Côté luminosité, la marque annonce un maximum de 1 500 cd/m². Vous n'aurez pas besoin de plisser les yeux pour bien voir ce qui y est affiché. Pour vous faire une idée, dites-vous que le plus grand modèle des Apple Watch Series 10, la version 46 mm, possède un écran de 1,99 pouce.

Qui dit montre connectée dit capteurs divers, et la Redmi Watch 5 ne fait pas exception. Comptez sur la mesure de votre rythme cardiaque, votre niveau d'oxygène dans le sang (SpO2) et vos mouvements. L'appareil intègre même un suivi GPS, ce qui n'est pas courant dans cette gamme de prix. L'autonomie n'est pas en reste avec la batterie de 550 mAh, ce qui selon le constructeur assure jusqu'à 24 jours d'autonomie en utilisation normale, 12 jours si l'affichage always-on est activé, ou 36 jours en mode d'économie d'énergie.

La Redmi Watch 5 de Xiaomi est pour le moment disponible en Chine, mais elle sortira dans d'autres pays, dont la France, d'ici quelques mois. Vendue 599 yuans (78 €) pour la version de base et 799 yuans pour la version eSIM (105 €), chez nous la montre devrait conserver le tarif de sa prédécesseure, à savoir 99 €. Comptez au moins une trentaine d'euros en plus pour la compatibilité eSIM, si ce n'est plus.