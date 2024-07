Redmi Watch 4 : la montre connectée Xiaomi est à prix réduit chez Amazon

L'une des dernières montres connectées de la marque Xiaomi est disponible à prix réduit chez Amazon. En ce moment, la Xiaomi Redmi Watch 4 avec 20 jours d'autonomie bénéficie de 30 % de réduction.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On vous invite à prendre la direction de la plateforme allemande du site Amazon où vous avez la possibilité de faire une bonne affaire sur l'achat d'une montre connectée signée Xiaomi. Affichée au prix conseillé de 99,99 euros, la Redmi Watch 4 disponible en deux coloris au choix voit son tarif diminuer à exactement 65,54 euros après avoir ajouté le produit au panier. Pour une livraison en France, des frais de port à hauteur de 4,79 euros seront appliqués. Au total, l'objet connecté revient alors à 70,33 euros. Vous ferez donc une économie de 30 euros.

Similaire au design de l’Apple Watch SE, la Redmi Watch 4 embarque un écran AMOLED de 1,97 pouce avec une définition de 390 x 450 pixels, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité jusqu'à 600 nits. Tournant sous le système Xiaomi HyperOS, la montre connectée de la marque chinoise dispose d'une batterie de 470 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée de 20 jours. présente une interface ergonomique d'une grande lisibilité.

Lire également – Test Xiaomi Redmi Watch 4 : un écran géant et une autonomie d’exception suffisent-ils pour convaincre ?

Étanche jusqu'à 50 m et robuste avec son boîtier en aluminium, la montre Xiaomi Redmi Watch 4 vous accompagnera dans toutes vos activités avec son système de navigation compatible GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et Beidou. De leur côté, les sportifs pourront choisir parmi plus de 150 sports pour un suivi précis de votre activité physique. Grâce à différents capteurs, il vous sera possible de garder un oeil sur votre santé, votre fréquence cardiaque, votre sommeil, votre niveau de stress et votre saturation en oxygène dans le sang. Enfin, la Xiaomi Redmi Watch 4 pourra être reliée à un smartphone pour profiter de nombreuses fonctionnalités comme les prises d'appel, les notifications, un déclencheur d'appareil photo ou une boussole.