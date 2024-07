Nous avons testé le premier bracelet connecté de marque Redmi qui fonctionne avec HyperOS. Assez bien équipé et d’un prix agressif, ce modèle dispose-t-il pour autnt des atouts nécessaires pour se démarquer de la concurrence, à commencer par celle des produits Xiaomi ?

Succédant à la Redmi Watch 3 de 2023, la Redmi Watch 4, sans révolutionner le genre, a de solides arguments à faire valoir. Écran plus grand, meilleure capacité de batterie… elle peut, plus que jamais, arguer du bon rapport équipement-prix cher à cette marque de Xiaomi. Premier bracelet Redmi à fonctionner sous HyperOS, le nouvel OS du constructeur, ce modèle a l’allure d’une montre connectée grâce à son écran XXL. Son design n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui de l’Apple Watch SE.

Avec un prix aussi bas, le Redmi Watch 4 offre-t-il les services de dispositifs plus coûteux et des fonctions suffisamment polyvalentes et performantes pour convaincre au quotidien ? Nous avons testé ce bracelet connecté pendant quelques semaines dans sa version gris argenté. Voici ce que nous en avons pensé après avoir évalué ses principales fonctions : le suivi du sommeil, de la santé et des activités sportives, mais aussi son aptitude à informer et communiquer.

Prix et disponibilité du Xiaomi Redmi Watch 4

Sur le marché français depuis début 2024, mais un peu éclipsé par les nombreux lancements de Xiaomi au grand salon de la mobilité de Barcelone (MWC), le Redmi Watch 4 est en vente sur le Mi Store et chez de nombreux vendeurs spécialisés. Son prix est de 99,99 euros et compte parmi les plus attrayants chez le constructeur, sensiblement plus bas que celui d’une Xiaomi Watch S3 ou encore d’une Xiaomi Watch 2.

Amazon le commercialise même en « Prime » sous la barre des 95 euros. Et pour ceux qui commandent pour la première fois sur Mi.com, Xiaomi propose une réduction de 15 euros après activation d’un coupon.

Le bracelet connecté Redmi Watch 4 de Xiaomi est décliné en deux coloris, gris argenté et noir obsidienne. Pour les deux versions, le boîtier est assorti au bracelet. Comme ce Redmi profite d’un bracelet facilement déclipsable, il sera possible de changer de couleur à l’envi en achetant des « straps » supplémentaires sur le site de Xiaomi.

Les couleurs proposées sont du Cyan foncé, du Vert menthe ou du Violet pastel à 9,99 euros l’unité. Il y en a bien plus encore sur Amazon, mais ce ne sont pas des versions officielles et elles sont parfois vendues plus cher.

Fiche technique

Visuellement, le Redmi Watch 4 diffère assez peu du modèle précédent, le Redmi Watch 3. Tous les deux se distinguent par un grand écran, au format presque carré. On remarque toutefois assez vite les dimensions plus généreuses du dernier-né de Xiaomi ainsi que l’apparition d’une couronne rotative.

Xiaomi Redmi Watch 4 Dimensions 47,5 x 41,1 x 10,5 mm Poids 31,5 g (hors bracelet) Écran 1,97 pouce AMOLED, 60 Hz, 600 nits Définition 390 x 450 pixels Résolution 326 pixels par pouce Capteurs Cardiofréquencemètre avec SpO2, accéléromètre, gyroscope, capteur de luminosité, boussole électronique, GNSS Étanchéité 5 ATM Batterie 470 mAh Autonomie 20 jours annoncés Chargement Câble USB de charge magnétique (propriétaire) Connectivité Bluetooth 5.3, NFC Compatibilité À partir d’Android 8 ou iOS 12 Matériaux Cadre en alliage d’aluminium, bracelet en silicone

Le Redmi Watch 4 est livré avec un câble USB-A de chargement propriétaire, sans chargeur. Il fonctionne comme d’habitude avec l’application Mi Fitness pour Android et iOS.

Un design plaisant, mais peu discret

Le Redmi Watch 4 a un faux air de Smart Band 8 Pro, la version XXL du mini bracelet vedette de Xiaomi. Il est toutefois beaucoup plus large et un peu plus épais, ce qui le rend assez peu discret sur un petit poignet. En contrepartie, l’utilisateur bénéficie d’un écran vraiment très grand de presque 2 pouces, très pratique pour consulter ses données.

Du point du design, le Redmi Watch 4 affiche une ressemblance troublante avec la Watch SE 44 mm, plus que tout autre modèle de Xiaomi du fait de la présence de la couronne, même si sur la Watch 4 cette couronne rotative s’avère plus centrée. Avec ses dimensions hors norme, ce Redmi tient d’ailleurs plus de la montre que du bracelet. Il faudra juste composer avec son grand format au poignet, en l’absence de deux modèles (un petit, un grand) comme avec les montres d’Apple. Pour ceux qui recherchent un dispositif moins massif, il sera toujours possible de se tourner vers le Smart Band 8 Pro ou le Redmi Watch 3. Le premier ne coûte que 79,99 euros et le second affiche un prix en baisse, autour de 100 euros, chez certains revendeurs.

L’écran entièrement plat du bracelet Redmi Watch 4 en jette avec ses noirs profonds et ses couleurs vives dues à la technologie Amoled. Il est comme, sur le Smart Band 8 Pro, cerclé d’un fin filet métallique. Les tranches en aluminium brossé, légèrement bombées, font plus classe, selon nous, que celles en finition chromée du Band. À l’arrière, il n’y a pas bien sûr de céramique à l’endroit des capteurs, seulement du plastique, mais comme ce revêtement est invisible lorsque la montre est portée, ce n'est pas très grave. La sensation au poignet sera juste plus « plastique », sans pour autant être foncièrement désagréable. La légèreté du boîtier s’en ressent et c’est pour le meilleur, puisqu’il ne pèse que 31,5 grammes (moins de 50 grammes, bracelet inclus).

Si Xiaomi ne fait pas mention d’une quelconque protection au niveau du verre de l’écran (de type Gorilla Glass par exemple), celui-ci semble assez résistant. Après l’avoir porté jour et nuit (voire malmené) quelques semaines, il n’affiche aucune rayure. Le boîtier est, pour sa part, étanche. Il sera donc possible de prendre sa douche ou de nager en piscine avec le Redmi Watch 4. Le bracelet en silicone est moins souple et donc moins agréable à porter que celui du Smart Band 8 Pro, sans que ce soit vraiment gênant. On s’y fait assez vite et il a le mérite d’être solide. Le système de fermeture ne compte pas parmi nos préférés, mais là aussi, on finit par le dompter et l’attache tient bien.

La couronne argentée et crantée apporte un élément de design élégant, tout en constituant une aide à la navigation… perfectible comme on le verra plus loin. Au dos, on trouve le cardiofréquencemètre et le port magnétique de charge pour connecter le câble USB fourni (identique à celui du Smart Band 8 Pro). Enfin, ce Redmi est équipé d’un micro et d’un haut-parleur pour répondre à ses appels exclusivement (pas d’écoute de musique ou de réponses vocales d’Alexa, juste des alertes sonores signalant l’arrivée de notifications).

Une belle surface d'affichage

Avec sa résolution à peine inférieure à bon nombre de modèles haut de gamme, soit 326 points par pouce, l’écran carré (ou presque) du Redmi Watch 4 offre un large affichage d’une grande précision, parfaitement adapté à la lecture de messages et autres données de sport ou de santé. Sa luminosité est limitée à 600 nits, ce qui n’est pas si mal, sans arriver à la cheville des stars du domaine comme la Samsung Galaxy Watch 6 (2000 nits) ou la Oneplus Watch 2 (1000 nits). Cette luminosité se retrouve sur tous les derniers dispositifs de Xiaomi d’ailleurs, mais cela suffit dans presque tous les cas de figure, sauf vraiment à orienter l’écran vers le soleil. L’écran AMOLED et ses couleurs vives qui tranchent sur les noirs intenses contribuent à l’excellente lisibilité.

Les réglages habituels répondent tous à l’appel, qu’il s’agisse du mode automatique qui ajuste la luminosité de façon optimale, du mode « toujours afficher » (Always On), ou de la possibilité d’établir des plages horaires pendant lesquelles on ne veut pas être dérangé.

Cette taille de l’écran est d’autant plus appréciable qu’avec HyperOS, on accède à des dizaines de cadrans gratuits dans l’appli Mi Fitness pour customiser le Redmi Watch 4 à son goût. Certains d’entre eux peuvent même être personnalisés un peu plus depuis la montre, avec différents styles et couleurs et les complications de son choix. Les nouveaux Widgets carrés d’HyperOS qui donnent accès à ses données principales d’un simple coup d’œil (jusqu’à 4 types de données par Widget, parmi le nombre de pas, les calories, la fréquence cardiaque, le SpO2, etc.) s’intègrent parfaitement bien au grand écran.

Navigation fluide, couronne perfectible

Le Redmi Watch 4 fonctionne comme n’importe quel bracelet Xiaomi et HyperOS ne change pas la donne en termes de gestuelle : un glissement de doigt vers le bas pour consulter ses notifications, vers le haut pour accéder aux raccourcis vers les principaux réglages. Le glissement latéral permet de consulter ses Widgets. La navigation est fluide et grâce au bouton sur le côté (la fameuse couronne rotative), il est possible d’accéder d’une pression aux fonctions principales du bracelet. En tournant la couronne, on fait défiler celles-ci jusqu’à trouver celle de son choix.

Le mouvement est accompagné d’une petite vibration, le retour haptique, qui est ici purement « cosmétique ». Il n’aide pas à sélectionner la bonne fonction à l’écran. Ce manque de corrélation entre la vibration et l’affichage à l’écran est un peu déroutant. Sans grande utilité, cette possibilité est plus agaçante qu’autre chose. On peut, dans les paramètres, supprimer ce retour haptique, mais cela suspend toute vibration sur le bracelet, y compris celles liées à l’arrivée d’une notification. Mais là aussi on s’en passe très bien, car il n’est pas possible de régler finement l’intensité de la vibration, ni même à quels types de messages l’associer. Or, qu’on choisisse la vibration forte ou qu’on lui préfère celle par défaut, l’intensité reste assez élevée. Quand on reçoit une flopée de messages sur un fil WhatsApp, cela devient une source de stress qui oblige à couper l’un ou l’autre.

Le défaut le plus important de la couronne est qu’une pression longue ouvre le menu pour éteindre, redémarrer ou même réinitialiser la montre. Or, dans certains types de mouvements du poignet (souvent liés à des exercices sportifs), il nous est fréquemment arrivé d’éteindre la montre et donc d’interrompre le suivi de l’exercice. Très, très agaçant.

Un bracelet plus sportif que commuicant

Comme les autres bracelets Xiaomi, le Redmi Watch 4 fonctionne avec l’application Mi Fitness, dont l’interface reste inchangée avec ses quatre onglets : Santé, Entraînement, Appareil et Profil. Avec pour capteur principal un cardiofréquencemètre + SpO2 et en l’absence de capteurs spécifiques à la santé (tension, analyse corporelle, température, etc.), la Redmi est plutôt tournée vers le suivi sportif.

À l’aide du GPS intégré, il est possible de suivre de façon précise tout type d’activités parmi les 150 modes « Sport » proposés, et ce de façon géolocalisée pour ceux en extérieur. Chacun devrait trouver chaussure à son pied, y compris les coureurs avec différents modes proposés : fractionnés, course en sentier, tapis de course. On ne trouve toutefois pas autant d’options liées au running que sur le Smart Band 8 Pro, mais l’éclectisme reste de mise, du kitesurf aux fléchettes en passant par le jeu d’échecs : une habitude chez Xiaomi.

Le tracking est efficace, du rythme cardiaque au tracé GPS, et le rapport livré en fin de session assez détaillé avec l’effet et la charge d’entraînement indiqués ainsi que le temps de récupération nécessaire. L’ensemble est plutôt agréable à utiliser et instructif dans le cadre d’une remise en forme. Rien de comparable bien entendu avec des montres ultra spécialisées comme certaines Garmin, par exemple, mais le prix n’est pas le même !

Pour ceux qui souhaitent obtenir un suivi plus précis, il sera nécessaire d’activer certaines options sous l’onglet Appareil, dans la partie Fitness et santé. Il est, par exemple, possible de cocher le suivi toute la journée du Xiaomi Redmi Watch 4 ou la surveillance avancée pour le sommeil qui indiquera alors le temps de sommeil paradoxal (REM) dans les données quotidiennes.

Le Redmi Watch 4 n’est pas aussi intelligent qu’une Apple Watch ou qu’une montre sous Wear OS, notamment pour tout ce qui concerne les fonctions de communication. Si c’est primordial pour vous, passez votre chemin. Avec le bracelet de Xiaomi, vous pouvez consulter les notifications émanant des applis de votre choix et lire vos SMS, émoticônes incluses. Impossible, en revanche, d’y répondre. Il n’est pas non plus possible d’ajouter des applications en plus de celles présentes, en l’absence d’un magasin dédié. Seul l’ajout de cadrans a été prévu.

Grâce au micro et au haut-parleur intégrés, on peut, en revanche, prendre un appel depuis le bracelet avec une qualité audio suffisante pour tenir une conversation, à condition d’être dans un environnement à peu près calme. Bien sûr, il faudra pour cela conserver votre smartphone à proximité, l’appel transitant en Bluetooth. Le Redmi ne supporte pas le Wi-Fi et il n’existe pas de version cellulaire de ce bracelet.

Une autonomie satisfaisante

Xiaomi annonce une durée d’utilisation standard de 20 jours et, franchement, selon l’usage qu’on fait du Redmi, on ne doit pas en être très loin. En sollicitant pas mal le bracelet pendant notre test, avec des séances de sport jusqu’à 3 fois par semaine, il a tenu 15 bonnes journées (sans utiliser le mode « Toujours afficher » qui épuise un peu trop la batterie). C’est donc bien l’un des modèles les plus endurants du marché !

À l’aide du câble fourni, il nous a fallu un peu plus de 1h30 pour passer de 20 à 100 %, soit pas loin de 2 heures pour le plein complet. Ce n’est pas très rapide, mais rappelons que l’épaisseur de ce bracelet est due au fait qu’il embarque une grosse batterie de 470 mAh : pas si courant sur un simple bracelet ! À titre de comparaison, la batterie du Smart Band 8 Pro n’est que de 289 mAh, mais il fallait tout de même 1h15 pour faire le plein complet.