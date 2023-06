Le Redmi Note 12 de Xiaomi est à seulement 141 €, mais pas pour longtemps

Smartphone très populaire sur le segment de l'entrée de gamme, le Redmi Note 12 voit son prix descendre à 141 € dans le cadre des Promos d'Été sur AliExpress. C'est 109 euros de moins que le prix conseillé du smartphone.

L'opération Promos d'Été se poursuit sur AliExpress jusqu'au 19 juin 2023. Il ne reste donc plus que quelques jours pour saisir les belles opportunités que nous voyons passer cette semaine. C'est aujourd'hui le cas du Redmi Note 12 de Xiaomi dont le prix est en baisse de 109 €. En effet, dans sa version 4G disposant de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, le smartphone est proposé à 141 € au lieu de 250 €.

Le Redmi Note 12 est arrivé sur le marché fin mars et il fait ici l'objet d'une réduction de 43%. C'est une offre intéressante à saisir si vous recherchez un smartphone d'entrée de gamme qui assure des prestations correctes. La modèle à 141 € est celui qui ne dispose pas de NFC.

Si vous recherchez cette fonctionnalité, il suffit de sélection la version NFC qui coûte seulement 2 € de plus. Elle est affichée à 143 €. Notez que le Redmi Note 12 est livré gratuitement depuis la France par AliExpress dans un délai de 3 jours ouvrés. Le Redmi Note 12 Pro est aussi en promo à moins de 250 € si vous préférez ce modèle.

Redmi Note 12 : un bel équilibre pour un smartphone d'entrée de gamme

S'il n'est pas une bête de puissance, le Redmi Note 12 offre des performances correctes grâce à son SoC Snapdragon 685. Il est épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Le smartphone dispose d'un bel écran pour son prix. Il s'agit d'une dalle AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz pour une fluidité exemplaire.

Pour la partie photo, le Redmi Note 12 dispose de trois capteurs : un module principal Samsung JN1 (grand-angle) de 50 MP épaulé par un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP pour les prises rapprochées. La caméra selfie est de 13 MP. Enfin, le smartphone intègre une batterie de 5000 mAh et est compatible avec ne charge rapide de 33W.