Le Redmi Note 12 Pro passe sous la barre des 250 €

Le Redmi Note 12 Pro est à un prix très intéressant dans le cadre de l'opération “promos d'été” sur AliExpress. Le smartphone est à seulement 246 € au lieu de 400 €, ce qui représente 154 € d'économie. On vous dit comment profiter de cette offre.

Si vous recherchez un smartphone milieu de gamme à moins de 250 €, ceci est une offre à ne pas manquer. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro qui a été lancé il y a quelques semaines profite d'une réduction de 38% sur AliExpress en ce moment. Au lieu de 400 €, il est possible de le récupérer pour seulement 246 €. Le smartphone est affiché à 249,99 €, mais vous pouvez appliquer le coupon vendeur de 4 € pendant qu'il est encore disponible.

Le Redmi Note 12 Pro vous revient ainsi à 245,99 € dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il y a une autre version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui fait aussi l'objet d'une promotion. Elle est à 265,99 € (coupon de 4 € compris) au lieu de 429,99 €, ce qui correspond à une réduction de 164 €. Le smartphone est livré depuis la France en 3 jours ouvrés.

Que vaut le Xiaomi Redmi Note 12 Pro ?

Les Redmi Note 12 Pro est un smartphone milieu de gamme qui s'appuie sur le SoC Dimensity 1080. Pour vous faire une idée de ce qu'il vaut, ses performances sont comparables à celles de l'Exynos 990 que l'on retrouve dans les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra qui sont des modèles haut de gamme de Samsung d'il y a trois ans.

Le smartphone dispose d'un écran AMOLED Full HD+ 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour la partie photo, le Redmi Note 12 Pro dispose de trois capteurs : un module principal Sony IMX766 de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2MP. À l'avant, on retrouve un capteur de 16 MP pour les selfies.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro dispose d'une batterie de 5000 mAh. Elle est compatible avec une recharge rapide 120W. Le smartphone se chargement de 0 à 100% en 20 minutes à peine. Nous avons testé le Redmi Note 12 Pro+ qui est une variante un peu plus puissante.