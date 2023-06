Le Google Pixel 6 Pro est à seulement 409 € pour quelques jours

Au lieu de 899 € à son lancement, le Pixel 6 Pro est à 409 € dans le cadre de l'opération “Promo d'été” sur AliExpress. Le smartphone est livré depuis les entrepôts français du site e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Le Pixel 6 Pro est un le smartphone de gamme de Google sorti en 2022. Si vous recherchez un smartphone performant et doué en photo, c'est ce modèle est fait pour vous. D'autant plus que son prix promotionnel sur AliExpress en ce moment est celui d'un smartphone milieu de gamme. La décote par rapport au prix de lancement est quasiment de 500 euros, ce qui représente une occasion en or.

Le Pixel 6 Pro est en effet à 409 € au lieu de 899 € avec le code promo FR70 qu'il ne faut pas oublier de saisir au niveau du panier avant la validation de la commande. Mais cette offre ne restera pas disponible pendant longtemps. Elle prendra fin le 19 juin 2023 si d'ici là le stock disponible ne s'est pas épuisé.

Que vaut le Pixel 6 Pro de Google ?

Si vous hésitez entre le Pixel 6 Pro et le nouveau Pixel 7 Pro, la différence de prix créée par l'offre AliExpress a de quoi vous faire sérieusement réfléchir. En effet le smartphone n'a pas grand-chose à envier à son successeur. Et à ce prix là, il n'y a pas à hésiter longtemps.

Pour rappel, le Pixel 6 Pro est équipé de la puce Google Tensor de première génération qui est un SoC performant dopé à l'intelligence artificielle. De quoi offrir une expérience fluide dans tous les cas d'utilisation au quotidien, même pour les jeux vidéo. Le smartphone dispose d'un écran OLED LTPO de 6,7 pouces en définition QHD+ (3 120 x 1440 px) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

À l'arrière, il dispose de trois capteurs photo : un module principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 48 MP avec zoom optique 4x. Enfin, la batterie du Pixel 6 Pro dont voici notre test peut tenir facilement une journée, avec une belle marge. Le smartphojen est compatible avec une charge rapide de 30W.