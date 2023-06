Bon plan : le Poco X5 Pro passe à 229 €, vite !

Le Poco X5 Pro 5G est actuellement en promotion sur AliExpress. Habituellement en vente aux alentours de 320 €, Il passe à seulement 229,00€ durant les offres d’été. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

AliExpress casse les prix durant les promotions d’été qui se tiennent cette année du 12 au 19 juin. Durant cette période, les bons plans sur les produits high-tech s’accumulent. Le prix du Poco X5 Pro baisse ainsi à 229,00€ pour sa version 128 Go, un excellent prix pour ce smartphone récemment sorti.

Poco X5 Pro : un smartphone au bon rapport qualité-prix en promotion

Les smartphones d’entrée et de milieu de gamme ne brillent généralement pas au niveau de leur fiche technique. Mais le groupe Xiaomi, via sa marque Poco, propose des smartphones avec un rapport qualité/prix très agressif et intéressant. Sorti en février 2023, le Poco X5 Pro ne fait pas exception. C’est un smartphone qui affiche des spécifications ambitieuses pour un prix abordable.

Il est équipé d’un processeur Snapdragon 778G et d’un écran de 6,67 pouces FHD+ AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est donc fluide et suffisamment puissant pour effectuer la plupart des tâches du quotidien sans aucun souci. Vous pouvez l’utiliser pour jouer, pour regarder des vidéos, ou simplement naviguer sur internet et profiter des réseaux sociaux.

Côté photo, le Poco X5 Pro n’a pas à rougir de la concurrence, bien au contraire. Il est doté de 3 capteurs arrière, un objectif principal de 108 mégapixels f/1.9, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. L’appareil photo selfie offre une définition de 16 mégapixels f/2.4. Enfin, sa batterie de 5000mAh propose la charge turbo 67W. Elle offre une belle autonomie de 2 jours.

Le Poco X5 Pro est disponible en deux versions, la première de 6GB+128GB au prix conseillé de 349 euros, et l’autre de 8GB+ 256GB pour 399 euros. Durant les promotions d’été sur AliExpress, le prix du smartphone chute et vous pourrez donc l’acheter à partir de 229,00€ seulement.

