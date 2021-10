Redmi Note 11 : grâce à sa charge rapide 120W, Xiaomi veut en faire un flagship killer à prix cassé

Xiaomi continue de dévoiler petit à petit les caractéristiques de ses prochains Redmi Note 11, et on sait désormais que ceux-ci seront au nombre de trois. En effet, on devrait retrouver un Redmi Note 11 Pro+ avec de la recharge ultrarapide.

Xiaomi veut de plus en plus gommer les différences entre les flagships premium et les smartphones plus abordables, en équipant ses modèles les moins chers de ses meilleures fonctionnalités. Le fabricant chinois vient notamment de dévoiler qu’un de ses prochains Redmi Note 11 sera compatible avec la recharge filaire 120 W, soit autant que le Xiaomi 11T Pro et beaucoup plus que les 67 W du Xiaomi 11 Ultra.

La variante que l’on nommera pour l’instant Redmi Note 11 Pro+ devrait donc offrir la recharge rapide 120 W ainsi qu’une batterie de 4500 mAh, ce qui permettra de la remplir en seulement une vingtaine de minutes. Selon Xiaomi, 14 smartphones différents proposent à ce jour la recharge rapide 120 W, mais ils sont vendus en moyenne à 4000 yuans (540 euros). Le fabricant chinois veut donc casser les codes en proposant la même chose pour la moitié du prix.

Le Redmi Note 11 n’aura rien à envier aux smartphones les plus chers

Xiaomi va utiliser sur ses Redmi Note 11 des composants haut de gamme, dont notamment un écran AMOLED 120 Hz. Xiaomi utiliserait également un processeur MediaTek plutôt qu’une puce de Qualcomm. On retrouverait un Dimensity 810 sur le modèle classique, et un Dimensity 920 sur le Redmi Note 11 Pro.

Les smartphones milieu de gamme auront également droit à des haut-parleurs stéréo signés JBL ainsi que des bordures plates comme les iPhone 12 et iPhone 13. On retrouvera même une prise casque, qui est pourtant absente des smartphones les plus onéreux.

Pour rappel, les Redmi Note 11, Note 11 Pro et Note 11 Pro+ seront présentés en Chine le 28 octobre prochain. On ne sait pour l’instant pas quand Xiaomi prévoit de les lancer en France, mais ils pourraient bien arriver d’ici quelques semaines. Il n’est pas non plus certain que Xiaomi décide de sortir le Redmi Note 11 Pro+ et sa recharge rapide 120 W en France. Le fabricant pourrait se contenter de lancer ici le modèle classique et du modèle Pro, qui se rechargeront respectivement à 33 W et 67 W.