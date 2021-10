Xiaomi présentera les Redmi Note 11 le 28 octobre prochain

Seulement quelques mois après la sortie des célèbres Redmi Note 10, Xiaomi s’apprête désormais à dévoiler la nouvelle génération Redmi Note 11 dès la fin du mois, du moins en Chine.

Xiaomi avait dévoilé en début d’année sa série Redmi Note 10 qui a, comme ses prédécesseurs, rencontré un énorme succès partout dans le monde. Le dernier-né de la série, le Redmi 10, est d’ailleurs sorti il y a quelques semaines seulement. Xiaomi envisage désormais de passer à la nouvelle génération, qu’il présentera dès la fin du mois.

En effet, Xiaomi a officiellement confirmé la date de lancement des Redmi Note 11 sur le réseau social chinois Weibo, tout en dévoilant de premières images du smartphone. La présentation aura lieu en Chine le 28 octobre prochain, et le smartphone pourrait ensuite arriver d’ici les prochaines semaines ou prochains mois en France.

Que sait-on du Redmi Note 11 ?

Sur les premières images du smartphone qu’a dévoilé Xiaomi, on peut voir que le Redmi Note 11 va s’inspirer des iPhone 12 de l’année dernière et des nouveaux iPhone 13 en adoptant des bordures plates. On découvre également que le smartphone utilise trois caméras à l’arrière avec un flash et un microphone, ainsi qu’une caméra selfie placée dans un poinçon au milieu de l’écran. Sur la tranche supérieure, on remarque une prise jack 3.5 mm, ainsi que des haut-parleurs stéréo conçus en partenariat avec JBL.

Côté caractéristiques techniques, une fuite précédente avait dévoilé que les Redmi Note 11 et Note 11 Pro devraient se passer des puces de Qualcomm, puisqu’ils utiliseraient tous des processeurs de MediaTek. En effet, le Redmi Note 11 serait propulsé par un Dimensity 810, et le Redmi Note 11 Pro par un Dimensity 920. Cela devrait aider MediaTek à conforter sa place de leader des processeurs pour smartphones.

Seul le Redmi Note 11 Pro aurait droit à un écran OLED 120 Hz, le Redmi Note 11 devra se contenter d’un écran LCD 120 Hz. Ils seraient alimentés par une batterie de 5000 mAh compatible 67 W sur le Pro et 33 W sur le modèle classique. On retrouvera à l’arrière un capteur principal de 50 MP sur le Redmi Note 11 et de 108 MP sur le Pro. Côté prix, on s’attend à ce que le smartphone soit proposé aux mêmes tarifs que les générations précédentes. Pour rappel, en France, les Redmi Note 10 et Note 10 Pro étaient respectivement vendus à 199 et 299 euros.

Source : Weibo