Le Redmi Note 11 de Xiaomi utilisera un écran OLED 120 Hz comme l’iPhone 13 Pro

Xiaomi dévoile ses nouveaux Redmi Note 11 un peu plus chaque jour en amont de leur présentation officielle le 28 octobre prochain, et le fabricant chinois vient de confirmer que la série se mettra à l’OLED 120 Hz.

Xiaomi a confirmé sur Weibo que ses prochains Redmi Note 11 utiliseront un écran AMOLED 120 Hz, ce qui contredit les fuites précédentes. Sur la génération précédente, seul le modèle Redmi Note 10 Pro avait eu droit à un tel écran, le Redmi Note 10 classique devant se contenter d’un simple écran AMOLED 60 Hz. Désormais c’est toute la série qui devrait profiter de la fluidité apportée par le 120 Hz.

Le smartphone abordable de Xiaomi à 200 euros a donc également droit à la même fonctionnalité que les nouveaux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, même si on peut regretter l’absence d’une dalle LTPO. Xiaomi a également dévoilé que l’écran de son smartphone serait compatible avec un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz, qu’il prend en charge la gamme de couleurs DCI-P3 pour une meilleure reproduction des couleurs en éliminant les lumières bleues de l'écran. Enfin, on apprend que l’écran utilisera un capteur de lumière à 360° pour un meilleur ajustement automatique de la luminosité.

Le Redmi Note 11 adopte le même design plat que l’iPhone 13

En plus de proposer aussi un écran AMOLED 120 Hz sur son smartphone, Xiaomi a également décidé de s’inspirer du design de l’iPhone 13. En effet, comme nous l’avions découvert sur les premières images officielles du Redmi Note 11, il adopte un design avec des bordures plates. Le fabricant chinois vient aussi de dévoiler un nouveau coloris violet pour sa série que vous pouvez voir juste au-dessus.

On remarque également la présence de trois caméras à l’arrière accompagnées d’un flash LED et d’un microphone, mais aussi une prise jack 3.5 mm et des haut-parleurs stéréo conçus en partenariat avec JBL sur la tranche supérieure. Comme la génération précédente, on retrouve aussi une caméra selfie logée dans un poinçon au centre de l’écran.

Pour rappel, le Redmi Note 11 sera officiellement dévoilé en Chine le 28 octobre prochain, mais nous ne savons toujours pas exactement quand celui-ci arrivera en France. Comme chaque année, il devrait mettre quelques semaines à débarquer ici, mais nous vous tiendrons bien sûr au courant.