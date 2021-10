Redmi Note 11 Pro : Xiaomi va encore casser les prix avec un véritable flagship killer

Xiaomi s’apprêterait à dévoiler une nouvelle génération de ses populaires Redmi Note, et on connait déjà les caractéristiques des Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro. Ceux-ci s’annoncent comme étant une simple évolution plutôt qu’une révolution.

D’après un leaker nommé « Arsernal » sur Weibo, Xiaomi devrait améliorer la recette gagnante des Redmi Note 10 pour la prochaine génération, sans apporter de changements majeurs. Néanmoins, Xiaomi aurait décidé de se passer d’écran OLED 120 Hz pour le Redmi Note 11, ce dernier serait réservé au Redmi Note 11 Pro. La version de base opterait pour un écran LCD 120 Hz.

Les Redmi Note 11 vont également dire adieu aux puces de Qualcomm, puisque Xiaomi devrait équiper sa série avec des processeurs de MediaTek. Le Redmi Note 11 serait propulsé par un Dimensity 810, et le Redmi Note 11 Pro par un Dimensity 920. Cela devrait aider MediaTek à conforter sa place de leader des processeurs pour smartphones étant donné que la série Redmi Note est la plus populaire du fabricant chinois.

À lire également – Test Redmi 10 : un smartphone à prix mini, mais trop juste pour convaincre

Le Redmi Note 11 Pro reprendra la meilleure fonctionnalité du Xiaomi Mi 11T

D’après les informations du leaker, la batterie de 5000 mAh Redmi Note 11 Pro devrait être compatible avec la recharge filaire 67 W, comme les Xiaomi 11 Ultra et Xiaomi 11T avant lui. Il faudra se contenter de seulement 33 W sur le modèle classique. On apprend également que les deux smartphones utiliseront une caméra selfie de 16 MP.

À l’arrière, on retrouvera une caméra principale de 50 MP sur le Redmi Note 11 et un capteur de 108 MP sur la variante Pro. On apprend également que la version Pro sera équipée de haut-parleurs stéréo conçus en partenariat avec l’entreprise JBL.

Enfin, concernant les prix, le leaker annonce que le Redmi Note 11 sera lancé à partir de 1 199 yuans (161 euros) pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. De son côté, le Redmi Note 11 Pro devrait démarrer à 1 599 yuans (214 euros) pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour rappel, les Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro avaient été respectivement commercialisés à partir de 199 euros et 299 euros. On s’attend donc à des prix similaires avec cette nouvelle génération qui devrait arriver d’ici les prochains moins.

Source : Weibo