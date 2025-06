Redmi 12 5G : le smartphone Xiaomi avec des écouteurs offerts profite d’une belle remise

Un smartphone 5G de la marque Xiaomi fait l'objet d'une belle affaire à saisir sur les sites du groupe Fnac/Darty. En ce moment, le Redmi 12 proposé sous forme de pack avec des écouteurs Redmi Buds 6 Play bénéficie d'une réduction de plus de 30 %.

Avant le début des soldes d'été 2025, la Fnac et Darty ont décidé de s'aligner pour permettre à leurs clients respectifs de s'offrir un smartphone Xiaomi pas trop cher. À l'approche de l'événement commercial en France, les deux sites e-commerce français effectuent une remise immédiate de 32 % sur l'achat du Redmi 12 5G. Grâce à cette réduction, le smartphone de la marque chinoise fourni avec écouteurs Redmi Buds 6 Play passe de 233,99 euros à 159 euros.

Lancé par Xiaomi en septembre 2023, le Redmi 12 compatible avec la 5G possède un écran de 6,79 pouces avec une définition en Full HD+ de 2460 x 1080 pixels, une densité de 396 ppp, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité jusqu'à 550 nits. Le smartphone du constructeur asiatique lié au bon plan Fnac/Darty embarque également un processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, une mémoire vive de 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To).

Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 18W et fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 13. Quant à l'APN du Redmi 12, il est composé d'une caméra principale de 50 MP, d'une caméra de profondeur de 2 MP et d'une caméra frontale de 5 MP. Enfin, la connectivité du Xiaomi Redmi 12 comprend le Wi-Fi 5, le NFC, le Bluetooth 5.3, la prise jack, l'USB Type-C et le GPS.