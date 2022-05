Red Dead Redemption 2 : vers une version next-gen sur PS5 et Xbox Series X ?

Après GTA V, Red Dead Redemption 2 pourrait-il faire son retour sur PS5 et Xbox Series X dans une version retravaillée pour la next-gen ? C'est en tout cas ce qu'affirme le leaker réputé AccountNGT.

Rockstar est passé maître dans l'art d'exploiter un titre jusqu'à la dernière goutte. GTA V en est l'exemple parfait. Lancé en 2013 sur PS3 et Xbox 360, le jeu est ensuite revenu sur PS4, Xbox One et PC avant de faire un ultime come-back sur PS5 et Xbox Series X ce 15 mars 2022. Cette version pensée pour exploiter la puissance des consoles de nouvelle génération propose notamment de la 4K en 60 FPS, du Ray-Tracing, diverses améliorations graphiques sans oublier des temps de chargement réduits.

Concernant GTA 6, le studio reste plus que nébuleux à son sujet et les fans attendent toujours une bande-annonce officielle. Néanmoins, Rockstar aurait quelques idées pour les faire patienter. L'une d'entre elles réside d'abord dans un remake du premier Red Dead Redemption avec le moteur graphique RAGE, celui utilisé sur le second épisode.

Or et d'après le leaker réputé AccountNGT, le studio étoilé pourrait également remettre Red Dead Redemption 2 sur le devant de la scène. Selon ses sources, Rockstar envisage de sortir une version next-gen optimisée pour la PS5 et la Xbox Series X des aventures d'Arthur Morgan. On pourrait ainsi redécouvrir le Grand Ouest américain en 4K et 60 FPS, le tout avec de meilleurs effets graphiques et des temps de chargement réduits grâce aux SSD des deux consoles.

Après GTA V, une version next-gen de Red Dead Redemption

Rockstar n'ayant pas confirmé officiellement la nouvelle, il conviendra de prendre les déclarations d'AccountNGT avec des pincettes, d'autant que le leaker a étrangement supprimé sa publication sur Twitter. Reste que l'idée d'un portage next-gen de Red Dead Redemption 2 n'est pas étonnante. Rockstar et Take-Two, la maison-mère du studio, ont compris que ces refontes se soldaient régulièrement par un succès commercial, comme en témoignent les chiffres de ventes de la version new-gen de GTA V. En mars 2022, le titre était en tête des ventes en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, devant un certain Elden Ring.

Et sachant que Red Dead Redemption 2 n'a jamais reçu de patch next-gen, il y a fort à parier que Rockstar avait des projets bien précis pour justifier l'absence de mise à jour next-gen. En l'occurrence, le lancement d'une version optimisée sur PS5 et Xbox Series X. Ne reste plus qu'à espérer que nous aurons la réponse bientôt.

Source : ComicBook