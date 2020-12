Red by SFR : Free s’amuse de la hausse forcée des prix de son concurrent

Free s'est permis de tacler gentiment SFR sur les réseaux sociaux, après une nouvelle augmentation du tarif des forfaits des abonnés RED. C'est de bonne guerre.

SFR a la fâcheuse manie d'augmenter discrètement ses prix. Ce n'est pas la première fois que l'opérateur au carré rouge se retrouve dans le collimateur des associations de défense des consommateurs. Déjà en janvier 2020, l'UFC Que Choisir dénonçait une nouvelle augmentation cachée de 3€ par mois, via l'ajout d'une option dédiée à la cybersécurité.

En septembre 2020, l'entreprise sévit à nouveau avec une augmentation des prix des forfaits RED de 80%, en échange de 10 Go de data supplémentaires. Et ce début décembre 2020, SFR a encore frappé. Prétextant encore une fois une plus grosse enveloppe de données mobiles, l'opérateur a décidé d'augmenter le prix de certains forfaits RED by SFR de 3€.

Une hausse obligatoire, qui sera appliquée dès janvier 2021. Aucun moyen de la refuser, votre seule option reste la résiliation. Bien évidemment, de nombreux clients ont fait savoir leur mécontentent sur les réseaux sociaux à la suite de cette énième hausse de tarif. “Ça fait du 3€ les 10 Go, on ne s'embête pas chez RED by SFR ! Alors Free, Orange, Sosh et Bouygues Telecom qui dit mieux ?”, écrit Clélie H. sur Twitter.

Bonjour, nous on dit que ça fait cher le giga 😌 : https://t.co/diYaCkl6Q4 — Free (@free) December 28, 2020

Le community manager de Free n'a pas pu s'empêcher de saisir cette perche tendue pour tacler gentiment son concurrent. “Bonjour, nous on dit que ça fait cher le Giga”, écrit le représentant de l'opérateur sur Twitter. Malin, le CM en profite pour glisser un lien vers son site web et les prix de ses différents forfaits.

Pour rappel, Orange et SFR ont récemment été assignés en justice par une association de défenses des consommateurs. L'organisme CLCV reproche aux deux opérateurs de faire la promotion de leurs forfaits 5G, alors que les réseaux sont loin d'être fonctionnels. De fait, l'association poursuit les deux entreprises pour pratiques commerciales douteuses.

En outre, CLCV reproche également à Orange et SFR de proposer des forfaits 4G compatibles 5G hors de prix, à l'heure où la 5G est encore loin d'être disponible partout en France. Enfin, l'association reproche une communication opaque des deux opérateurs, notamment concernant l'accès à la 5G dans telle ou telle zone géographique.