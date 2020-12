Free : les abonnés mobiles peuvent désormais passer à l’IPv6

Les abonnés Free peuvent enfin activer l'IPv6. Alors que la pénurie d'IPv4 bat son plein depuis fin 2019, l'ARCEP a forcé les opérateurs à accélérer le passage vers la nouvelle technologie. Avec un nombre faramineux d'adresses IP disponibles, le problème ne devrait pas se présenter pendant un bon moment.

Le passage vers l'IPv6 s'est fait (longuement) attendre, mais il est enfin là. Free donne désormais la possibilité à ses abonnés de se procurer une adresse IP nouvelle génération, à partir d'une option se trouvant dans l'espace personnel. Il était temps : les experts estiment que le manque d’adresses IP en Europe ne sera pas réglé avant 2025 minimum. La transition est gratuite, mais il vous faudra toutefois posséder un smartphone avec un système d'exploitation compatible.

Pour activer le protocole, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Mes options” de votre espace personnel puis de cocher la case correspondante. Ensuite, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone, dans Connexions > Réseaux mobiles > Nom des points d’accès sur Android ou Réglages > Données cellulaires > Réseau de données cellulaires > Point d’accès sur iOS pour mettre à jour le point d’accès Free (APN).

Pourquoi passer à l'IPv6 ?

Depuis 2019, il n'y a plus d'adresses IP en Europe à cause d'une pénurie en IPv4. Cette dernière est due à l'architecture même du système. En effet, l'IPv4 comprend 4 nombres entre 0 et 255, ce qui donne une adresse semblable à celle-ci : 192.168.1.1. Au total, ce sont 4 milliards de possibilités qu'offre le système. Un chiffre conséquent, certes, mais qui est rapidement devenu insuffisant face à la multiplication exponentielle du nombre d'appareils connectés à Internet. Résultat : certains utilisateurs doivent partager la même adresse IP, ce qui peut entraîner entre autres des problèmes de géolocalisation.

L’Arcep a donc récemment forcé Orange, SFR, Bouygues et Free à passer à l’IPv6, en vue de l'arrivée de la 5G. Cette nouvelle version utilise cette fois 8 blocs composés chacun de 4 caractères, pouvant aussi bien être des chiffres que des lettres. Grâce à ce système, 3,438 adresses sont prêtes à être attribuées, ce qui devrait résoudre le problème pendant un sacré moment. Après que 99% des abonnés fixes de Free ont basculé vers l'IPv6, le champ est donc désormais libre pour les utilisateurs mobiles. La technologie permettra également de réguler le prix des adresses IP qui est monté en flèche avec la pénurie.

Source : Univers Freebox