Recharge électrique : Engie compte installer 12 000 stations en France d’ici 2025

Engie, l'un des principaux fournisseurs d'énergie français, vient d'annoncer son arrivée sur le marché de la recharge électrique. Via la nouvelle marque Engie Vianeo, le groupe ambitionne d'installer pas moins de 12 000 stations de recharge dans l'Hexagone d'ici 2025.

Ce jeudi 15 juin 2023, le fournisseur d'énergie Engie a annoncé son arrivée sur le marché de la recharge électrique. En effet, le groupe a pour ambition de devenir un acteur majeur de ce secteur, à l'heure où plus de 10 millions de voitures électriques ont trouvé preneur dans le monde en 2022.

Pour s'accaparer une part conséquente de ce gâteau, Engie a créé une nouvelle marque baptisée Engie Vianeo. Tout comme le groupe Casino, ou encore Lidl et Carrefour, Engie veut proposer à son tour son parc de stations de recharge électrique.

L'entreprise française a déjà fait part de ses ambitions : installer d'ici 2025 dans l'Hexagone pas moins de 12 000 points de recharge électriques. De quoi participer à l'effort national pour accélérer la décarbonation des transports. Rappelons que la France a enfin atteint le cap symbolique des 100 000 bornes. Désormais, le pays s'est fixé un autre objectif : dépasser les 400 000 points de recharge d'ici la fin de la décennie.

1 000 bornes déjà installées en France

Pour commencer, Engie Vianeo a d'ores et déjà confirmé que la mise en service de 1 000 premières bornes réparties dans toute la France :

800 bornes sont disponibles sur les réseaux autoroutiers APRR, SANEF, Vinci Autoroutes et ESSO

On retrouvera également des bornes sur 35 parkings Indigo dans 20 villes françaises

En voirie dans l'Eurométropole de Strasbourg, la communauté d'agglomération d'Epinal et la métropole Aix-Marseille-en-Provence

sur les parkings des centaines d'hôtels B&B Hotels ou encore des sites Norauto

Un site et une appli mobile dédiée

Pour assurer une expérience optimale à ses clients, Engie a lancé par la même occasion un site dédié engie-vianeo.com et une application mobile. On peut y trouver notamment une carte interactive qui recense l'intégralité des points de recharge disponibles en France en temps réel. Les utilisateurs pourront également utiliser ces deux outils pour planifier leur itinéraire selon leur véhicule et l'autonomie restante.

Concernant les tarifs, Engie Vianeo proposera des recharges à 300 kWh à 0,57 € le kWh sur les autoroutes et à 0,69 € le kWh au sein des stations ESSO partenaires. Pour régler, trois méthodes de paiement seront proposées :

via l'application mobile en scannant un QR Code

par carte bancaire à la borne

via une carte de recharge électrique (dont “Ma carte de recharge” initiée par Engie Vianeo)

Les activités de cette nouvelle entité ne se limiteront pas à la recharge auprès des particuliers. En effet, Engie Vianeo fournira également des solutions de mobilité aux collectivités, aux entreprises, aux logisticiens ou encore aux gestionnaires de flotte.