Fiat 600e : la version électrique de la célèbre Fiat 500 se dévoile en images

Fiat a fait une entrée remarquée à la prestigieuse Rencontre mondiale de la fraternité humaine, intitulée “Not Alone”. Lors de cet événement international organisé par la fondation vaticane “Fratelli Tutti”, Fiat a dévoilé son dernier véhicule électrique, la Fiat 600e.

Cette présentation marque l'introduction mondiale de la Fiat 600e, mettant en avant son design innovant et ses caractéristiques de pointe. Tirant parti de l'expertise et de la collaboration au sein de la famille Stellantis, la 600e est basée sur la Jeep Avenger (JJ), une voiture européenne à batterie électrique.

La Fiat 600e hérite des éléments de design élégants et modernes de la 500e, mais les intègre cette fois dans un véhicule à cinq portes du segment B. FIAT a également diffusé une vidéo officielle offrant un aperçu complet du véhicule, présentant son extérieur sous différents angles et offrant des aperçus de l'intérieur.

La Fiat 600e est une Fiat 500 électrique à 5 portes

Dans l'habitacle, la Fiat 600e présente un design épuré et minimaliste, avec un combiné d'instruments numériques de forme ronde et un écran d'infodivertissement proéminent et indépendant. Elle a toujours l'air d'une Fiat, avec les phares ronds de la marque à l'avant et un énorme logo “600” placardé sur la face avant. Il en va de même à l'arrière, où certains éléments de la 500e ont été collés sur cette voiture plus grande et liftée.

Il est important de noter que la Fiat 600e n'est pas destinée à remplacer le modèle 500X, légèrement plus grand, ce qui signifie qu'elle occupe une place distincte dans la gamme de véhicules FIAT. La Fiat 500e était l’une des voitures les plus populaires en France l’année dernière, et il devrait en être de même pour cette nouvelle version.

Bien que les détails techniques spécifiques du futur B-SUV 600e n'aient pas été officiellement divulgués, les spéculations de l'industrie suggèrent qu'il partagera sa plateforme avec d'autres modèles de taille similaire au sein du groupe Stellantis. Les caractéristiques attendues comprennent un moteur électrique unique générant environ 154 chevaux (115 kW/156 PS) et un couple de 260 Nm (191,8 lb-pi), alimenté par une batterie de 54 kWh.

Des rapports suggèrent également que la 600e pourrait être disponible avec un moteur à essence sur certains marchés, dont notamment l'Italie. Cette variante devrait être équipée d'un moteur trois cylindres 1.2 turbo essence de 100 chevaux, associé à une boîte de vitesses manuelle.