ChatGPT : Mercedes va déployer l’IA conversationnelle dans ses voitures

Bonne nouvelle, Mercedes-Benz et Microsoft ont conclu un partenariat visant à ajouter ChatGPT aux voitures du constructeur, apportant ainsi une l’IA conversationnelle directement sur votre système d’infodivertissement.

Les propriétaires de voitures Mercedes pourront bientôt profiter d’une nouvelle fonctionnalité dans leurs véhicules déjà luxueux : ChatGPT. Le constructeur automobile vient de collaborer avec Microsoft pour ajouter l'agent conversationnel d'OpenAI à son système d'infodivertissement MBUX.

Le système sera d'abord disponible dans le cadre d'un programme bêta de trois mois pour les clients américains à bord de certains véhicules, mais Mercedes affirme qu'elle envisagera un déploiement plus large et plus permanent à l'avenir.

Les Mercedes vont devenir encore plus intelligentes grâce à ChatGPT

L'intégration de ChatGPT pourrait permettre à l'assistant vocal “Hey Mercedes” du constructeur automobile de devenir bien plus intelligent qu’il ne l’est déjà. Plutôt que de se contenter de répondre à des commandes simples et préprogrammées telles que « Allumer la climatisation » ou « Quelles sont les prévisions météo ? », il devrait être capable de s’engager dans des conversations naturelles sur pratiquement n'importe quel sujet.

Mercedes dit qu'elle “explore” les plugins ChatGPT pour permettre des tâches telles que la réservation de restaurants ou de billets de cinéma par le biais du langage naturel, mais ces fonctionnalités arriveront probablement plus tard. Eric Boyd, vice-président de la plateforme d'intelligence artificielle de Microsoft, a déclaré que cette nouvelle intégration permettrait, entre autres, d'améliorer les commandes vocales et l'interaction, les capacités d'exécution des tâches et la possibilité de poser des questions complémentaires.

Le partenariat entre Microsoft et Mercedes marque l'un des premiers cas d'utilisation spécifiques de ChatGPT. Comme dans d'autres secteurs, les applications potentielles du ChatGPT dans l'industrie automobile font l'objet d'un débat croissant, et il reste maintenant à voir si cette intégration va ou non être concluante.

Les propriétaires de Mercedes aux États-Unis équipés du système d'infodivertissement MBUX pourront tester le système ChatGPT à partir du 16 juin en utilisant la commande vocale « Hey Mercedes, I want to join the beta program ». Pour rappel, seules quelques voitures de Mercedes utilisent le système d’infodivertissement MBUX, dont notamment le Mercedes EQB, la Mercedes EQA 250 AMG Line ou encore la Mercedes EQE que nous avions pu tester.