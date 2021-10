Un an d’attente pour une RTX 3080, la CAF en panne, c’est le récap’

Un magasin japonais lutte contre la revente de PS5 sur le marché d’occasion, le site et l’application de la CAF victimes d’une panne qui expose les données personnelles des utilisateurs, un acheteur a reçu sa carte graphique RTX 3080 avec un an de retard, c’est le récap’ du jour.

Un magasin japonais déclare la guerre aux scalpers de PS5

Près d’un an après sa sortie sur le marché, la PlayStation 5 est toujours aussi difficile à trouver. Outre la forte demande et les difficultés de production rencontrées par Sony, la pénurie est également grandement due aux spéculateurs qui achètent des PS5 en masse afin de les revendre à prix d’or sur le marché d’occasion. Pour mettre un terme à la spéculation, le magasin japonais Nojima Denki a décidé d’écrire le nom de chaque acheteur sur la boîte de la console. Cela pourrait s’avérer efficace, car on imagine bien que les scalpers souhaitent rester anonyme.

Une panne du site de la CAF donne accès aux données des utilisateurs

Les signalements se sont multipliés hier matin sur Twitter et Down Detector : le site et l’application de la CAF étaient en panne. Les conséquences ont énormément contrarié les utilisateurs qui ont vu leurs données personnelles dévoilées. En effet, lorsqu’ils se connectaient, les utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de voir s'afficher les informations d’autres personnes. L’organisme a dû mettre son site en maintenance et on pouvait y lire « … afin de sécuriser complètement la situation, l’Espace Mon Compte et l’application mobile sont actuellement fermés ».

Il reçoit sa RTX 3080 1 an après l'avoir commandée

On le sait, la pénurie de composants frappe durement les constructeurs qui ne parviennent pas à proposer des stocks assez importants pour satisfaire la demande. Aussi certaines commandes attendent toujours d’arriver à destination. Après avoir attendu un an sa carte graphique RTX 3080, un acheteur a décidé d’envoyer un « gâteau d’anniversaire » au revendeur, sur lequel on peut y voir une RTX 3080 accompagnée du message « Un an ensemble ». L’acheteur a également ajouté le numéro de commande pour être sûr que le revendeur pourrait retrouver facilement son dossier. Ce dernier s’est vu récompensé pour cette touche d’humour puisqu’il a reçu sa RTX 3080 quelques jours après.

