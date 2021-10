Le film de protection de la Switch OLED est vital, une pénurie inattendue provoquée par Squid Game, c’est le récap’

Les fans de Squid Game s'arrachent les chaussures blanches à prix d'or que l'on aperçoit dans la série Netflix, le film de protection de l’écran de la Switch OLED ne doit pas être retiré, les trois premiers GTA en 3D vont revenir dans une nouvelle compilation baptisée GTA The Trilogy sur PC et consoles, c’est le récap’ du jour.

Switch OLED : n'enlevez surtout pas l'écran de protection de la console

La 3e version de la Switch de Nintendo, la Switch OLED, vient tout juste de sortir. Si vous venez de la recevoir, nous vous recommandons très fortement de ne pas retirer le petit film de protection qui recouvre la console. Certes, Nintendo a retravaillé l'écran la Switch OLED par rapport aux deux précédentes versions (la Switch classique et la Switch Lite). Si celui-ci se révèle beaucoup plus résistant, Nintendo l’a malgré tout recouvert d’un film de protection intégré. Cette surcouche joue le rôle de « film adhésif anti-éclatement ». Son rôle est double : d'une part, il permet de protéger la console des rayures. Et d'autre part, en cas de dommage, il empêche le verre de se briser. En définitive, si vous craignez d'endommager votre nouvelle Switch OLED, mieux vaut ajouter un second film protecteur.

La série Squid Game entraîne une pénurie pour le moins inattendue

C'est la série du moment sur Netflix : Squid Game fait exploser les compteurs d'audience, à tel point qu'un fournisseur d'accès internet à porter plainte contre Netflix parce que sa bande passante était surchargée, tant la série est populaire en Corée du Sud. Mais il y a un autre phénomène que les créateurs de Squid Game n'avaient probablement pas anticipé. Les fans s'arrachent les accessoires présents dans la série. C'est ainsi que les ventes des Vans, ces chaussures en toile blanche que l'on aperçoit aux pieds des personnages retenus prisonniers, connaissent des ventes record. Difficile aujourd'hui de mettre la main dessus à moins de 35 €, un prix qui peut atteindre les 75 € selon les sites marchands. Et ce n'est pas le seul accessoire que les fans s'arrachent : les survêtements verts à rayures blanches sont aussi en rupture de stock un peu partout.

GTA The Trilogy : une version remasterisée des jeux emblématiques sur PC et consoles

Ce vendredi 8 octobre, Rockstar a présenté officiellement GTA The Trilogy : The Definitive Edition. Cette édition spéciale regroupe GTA 3, Vice City et San Andreas, les trois premiers GTA 3D. La compilation débarquera sur toutes les plateformes de jeu actuelles : Xbox One, Xbox Series X et Series S, PC, PS4, PS5 et même sur la Nintendo Switch. Rockstar ajoute que cette compilation HD sortira aussi sur Android et iOS au cours du premier semestre 2022. Selon le studio, la compilation sera fidèle aux versions d'origine : les 3 jeux permettront de retrouver “l'aspect et la sensation classiques des originaux” des éditions PS2.

