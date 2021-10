La CAF est en panne, le site permet d’accéder aux comptes des autres utilisateurs

Le site et l’application de la CAF sont en panne. Depuis ce matin, les signalements se multiplient sur Twitter et Down Detector. Lorsqu’ils se connectent, les utilisateurs ont la mauvaise surprise de voir afficher les informations d’autres personnes. Un souci qui inquiète grandement ceux qui souhaitent protéger leur vie privée.

Décidément, ce ne sont pas les pannes qui manquent en ce moment. Après celle qui a touché l’ensemble des applications Facebook il y a quelques jours, c’est au tour de la CAF de rencontrer des soucis techniques. Si l’ampleur est moindre, les conséquences sont tout aussi gravissimes. En effet, si l’on pouvait encore se connecter sur son compte ce matin, les informations affichées s’avéraient celles d’autres utilisateurs. Un problème de taille pour les données personnelles de ces derniers, obligeant l’organisme à mettre son site en maintenance.

Les premiers signalements sont apparus vers 20 h hier soir sur DownDetector. La situation ne s’est visiblement pas améliorée ce matin, alors que les témoignages continuent de s’accumuler sur Twitter, s’alarmant tous de voir des informations qui ne sont pas les leurs. « Le nouveau site de la CAF est cassé. Je me connecte avec ma carte vitale et je tombe sur le compte de Nathalie, 40 ans et deux enfants », raconte ainsi un utilisateur qui, de toute évidence, n’est pas Nathalie. Ils sont par ailleurs nombreux à faire le lien avec la nouvelle méthode d’authentification récemment mise en place.

La CAF victime d’une panne qui expose les données personnelles des utilisateurs

Depuis peu, il est nécessaire d’entrer son numéro de sécurité sociale et de créer un nouveau mot de passe pour se connecter à son compte. Le déploiement de cette mise à jour pourrait donc être à l’origine du bug, puisque les premiers signalements sont arrivés peu de temps après. Mais difficile de l’affirmer avec certitude à l’heure actuelle, car la CAF ne donne pas plus d’informations à ce sujet.

« Depuis hier soir 10 octobre, des anomalies de connexion à l’Espace Mon Compte sont constatées sur certains comptes allocataires. Afin de sécuriser complètement la situation, l’Espace Mon Compte et l’application mobile sont actuellement fermés. Nos équipes techniques mettent tout en œuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée », peut-on lire sur son site.