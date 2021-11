Le cours du Bitcoin va mal, Google Maps se perfectionne, c’est le récap’ de la semaine

La plus connue des cryptomonnaies a vu son cours chuter de 12%, quatre nouvelles fonctionnalités Google Maps devraient faciliter vos déplacements, la Terre deviendra une destination de vacances selon Jeff Bezos, c’est le récap’ de la semaine.

Nous sommes ravis de vous retrouver dans un nouveau débrief des faits marquants de la semaine. Alors que le Bitcoin a vu son cours chuter sous 59 000 dollars en début de semaine, Jeff Bezos a partagé son point de vue sur l’avenir de la Terre. Pendant ce temps, un vendeur de boîtiers IPTV a écopé de deux ans de prison avec sursis après avoir gagné 96 000 euros sur eBay. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Maps dont les nouvelles fonctionnalités devraient vous faciliter la vie. Enfin, si vous utilisez Android, prenez garde à ce malware Joker qui se cache dans 7 applications.

Le malware Joker est de retour dans 7 applications Android

La spécialiste des virus informatiques Tatyana Shishkova a découvert le retour du malware Joker dans 7 applications Android. Ce logiciel malveillant reste fidèle à son mode opératoire et vous abonne à des services payants en ligne afin de récupérer vos coordonnées bancaires et vider votre compte. Les 7 applications concernées par le virus, dont on vous dresse la liste complète dans notre actu, ont désormais été supprimées du Play Store par Google .

Le cours du Bitcoin en chute libre

En début de semaine, le Bitcoin a atteint son prix le plus bas du mois en chutant sous les 59 000 dollars, perdant ainsi 12% de sa valeur. Cette chute libre a eu lieu après la signature du projet de loi sur les infrastructures par le président américain Joe Biden. La mise à jour Taproot, qui autorise la blockchain du Bitcoin à exécuter des transactions plus complexes et plus sécurisées à moindre coût, pourrait également expliquer la baisse de la cryptomonnaie. Cette chute importante n’enlève rien au fait que la valeur du Bitcoin a plus que doublé cette année.

Il écope de 2 ans de prison pour avoir vendu des boîtiers IPTV sur eBay

Fuaad Al-Saegh était à la tête d’une entreprise de revente de boîtiers IPTV lorsque la FACT a repéré ses opérations sur eBay. L’homme de 57 ans vendait sur des boîtiers pirates entre 180 et 300 euros capables d’accéder gratuitement à des chaînes de sports ou des abonnements de streaming. Lorsque le dispositif anti-pirate anglais est intervenu, le chiffre d’affaires du revendeur s’élevait à environ 96 000 euros. Fuaad Al-Saegh vient d’être condamné à deux ans de prison avec sursis.

Google Maps vous rend la vie plus facile

Google Maps vient d’annoncer quatre nouvelles fonctionnalités qui devraient réjouir les utilisateurs. Tout d’abord, l’application vous fait gagner du temps en vous affichant désormais en temps réel les quartiers à fort taux d’affluence grâce à un surlignage en orange. Un autre outil utile a été mis en place, un onglet dédié aux commerces lorsque vous êtes dans un endroit fermé comme un aéroport ou un centre commercial. Pour l’instant disponibles uniquement aux États-Unis, deux autres fonctionnalités vous aideront à faire vos courses et vous fourniront plus de détails sur les restaurants.

Jeff Bezos pense que la Terre sera un lieu de vacances dans les siècles à venir

Jeff Bezos, passionné d’espace, a confié sa vision du futur lors du Forum Ignatius de Washington. Il a expliqué qu’au fil des siècles, il est inévitable que les travailleurs migrent dans l’espace, faisant de la Terre une simple destination de vacances. Selon le milliardaire, les humains vivront dans des colonies, des villes flottant dans l’espace, et « visiteront la Terre de la même manière que vous visiteriez le parc national de Yellowstone ».

Nos tests de la semaine

L’Oppo Reno6 Pro n’apporte pas grand-chose de nouveau

Avec une fiche technique et des performances parfaitement similaires au Find X3 Neo, le Reno6 Pro n’apporte pas de grandes améliorations, si ce n’est au niveau de l’écran qui est mieux calibré en mode doux, même si la luminosité s’avère parfois un peu faible en plein jour. L’interface ColorOS est excellente et on apprécie la recharge rapide, mais malheureusement l’autonomie ne suit pas. Côté photo, le capteur principal IMX766 est remarquable, mais les modes nuit et macro sont décevants. Selon nous, le prix mériterait d’être réévalué rapidement.

Le Vivobook Pro 16X OLED devrait intéresser les créateurs de contenus

Asus a décidé de proposer aux créateurs de contenus un modèle adapté avec son Vivobook Pro 16X OLED. Malgré quelques défauts tels que le manque de port ou d’évolutivité et une webcam en HD seulement, ce nouveau portable réussit son pari. Son autonomie est excellente et le rapport qualité prix est vraiment à la hauteur. Avec un design de qualité, une configuration équilibrée et son excellent écran OLED de 16 pouces capable d'afficher une définition WQUXGA, le Vivobook Pro 16X OLED semble en effet parfaitement adapté aux créateurs de contenus.

Le ZenBook 13 OLED (UX325E) nous a conquis

Le nouvel ultra-portable haut de gamme d’Asus est très réussi. L’excellente finition du produit, son NumPad toujours aussi efficace, son excellente autonomie et son bel écran OLED font en effet du ZenBook 13 OLED l’un des meilleurs ultra-portable Windows du marché. Fin, léger et agréable à l’œil, il aurait toutefois mérité plus de soin au niveau du calibrage et on note un souffre quand il est mis à l’épreuve. Le ZenBook 13 OLED est disponible à partir de 1000 euros, un prix très attractif aux vues de la fiche technique, et en particulier de la présence de la dalle OLED.