Le cours du Bitcoin s’effondre, des centaines de milliards de dollars disparaissent du marché

Le cours du Bitcoin, la cryptomonnaie la plus importante et la plus connue au monde, est passé sous la barre des 60 000 dollars mardi, après s’être effondré de plus de 12 % depuis le record de 69 000 dollars atteint le 10 novembre dernier.

Le Bitcoin a brièvement chuté sous 59 000 dollars aujourd'hui, tombant à son plus bas prix du mois, avant de remonter il y a quelques heures à environ 61 000 dollars. La chute a commencé lundi et s'est prolongée aujourd'hui en début de journée. Le cours de la cryptomonnaie a plongé de plus de 12 % depuis son record du 10 novembre, où elle avait atteint les 69 000 dollars. Le marché global des crypto-monnaies a chuté de plus de 200 milliards de dollars dans la nuit pour atteindre environ 2 600 milliards de dollars.

La baisse semble avoir été déclenchée par le projet de loi sur les infrastructures, signé par le président américain Joe Biden hier, qui comprend des dispositions de déclaration fiscale qui obligent les bourses de cryptomonnaies à déclarer les transactions d'actifs numériques d'un montant supérieur à 10 000 dollars à la fois à l'Internal Revenue Service (IRS) et à leurs clients, y compris les gains en capital. Le destinataire de la transaction doit notamment vérifier les informations personnelles de l'expéditeur dans les 15 jours suivant la transaction.

Le Bitcoin s’éloigne de son record précédent

La chute du Bitcoin a également été entrainée par la récente mise à jour majeure survenue dimanche dernier, appelée Taproot, qui permet à sa blockchain d'exécuter des transactions plus complexes. Cela pourrait élargir les cas d'utilisation de la monnaie virtuelle et la rendre un peu plus compétitive par rapport à l’Ethereum pour le traitement des contrats intelligents. Elle permet également d’améliorer la sécurité et la confidentialité des transactions sur la blockchain tout en réduisant le coût des transferts.

De son côté, l'Ether, la deuxième cryptomonnaie la plus importante, est également en chute libre pour la cinquième journée consécutive. En effet, elle a encore perdu 5 % aujourd’hui et s'échange actuellement autour de 4 300 dollars. On peut également notamment une diminution du cours de plus de 12 % par rapport à son dernier record. Cependant, malgré ces chutes importantes au cours des dernières heures, le Bitcoin a plus que doublé cette année, tandis que le cours de l’Ether a été multiplié par six.