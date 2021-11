La Terre sera bientôt interdite de séjour, selon Jeff Bezos

Jeff Bezos prévoit un avenir relativement étonnant pour notre planète. D’après le milliardaire, ce n’est plus qu’une question de temps avant que la production et, de facto, les travailleurs soient replacés dans l’espace. Il prédit ainsi qu’au fil des siècles, la Terre deviendra une destination de vacances pour les générations nées dans les étoiles.

On savait Jeff Bezos passionné d’espace et de contrées lointaines. On le savait moins visionnaire. En quittant son poste de PDG d’Amazon, le milliardaire a souhaité se consacrer entièrement à son projet de visiter les étoiles. Depuis, il a pu se vanter de quelques réussites, notamment en étant l’un des premiers hommes de l’Histoire à monter à bord d’un voyage touristique au-dessus de la Terre. Mais aussi quelques échecs, comme la perte d’un partenariat juteux avec la NASA qu’il a dû céder à son rival Elon Musk.

Qu’importe, Jeff Bezos a déjà prédit l’avenir. Invité au Forum Ignatius de Washington, l’homme d’affaires s’est étendu sur sa vision du futur. Sans grande surprise, celle-ci concerne les moyens de production et les travailleurs. Pour le milliardaire, il est inévitable que ces derniers se déplacent dans l’espace, au point que toutes les ressources dont nous avons besoin se trouvent ailleurs que sur notre planète. Ce qui aurait une conséquence inattendue pour celle-ci.

Sur le même sujet : Netflix — Jeff Bezos a hâte de regarder Squid Game, les internautes se moquent en masse

Jeff Bezos prédit que la Terre ne sera plus qu’une destination de vacances

« Au fil des siècles, de nombreuses personnes naîtront dans l’espace, ce sera leur première maison », assure Jeff Bezos. Avec le temps, la Terre deviendra donc une simple destination touristique. Alors, les humains « naîtront sur ces colonies, vivront sur ces colonies, puis ils visiteront la Terre de la même manière que vous visiteriez, vous savez, le parc national de Yellowstone ».

À quoi ressemblerait ces colonies ? Jeff Bezos a également réfléchi à la question et opte pour des villes entières flottant dans l’espace. On y trouverait tout ce que l’on trouve sur Terre : des cours d’eau, de la végétation, des animaux. Si ce projet vous paraît farfelu, l’homme d’affaire estime qu’il est déjà plus censé que les ambitions de colonisation d’Elon Musk. Qui sait, Jeff Bezos sera peut-être le premier à être interdit de revenir sur Terre — comme l’espèrent certains.