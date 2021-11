Test Asus Vivobook Pro 16X OLED : le PC idéal pour les créateurs de contenus ?

Asus possède peut-être l'un des portefeuilles d'ordinateurs portables les plus garnis du marché, ce qui ne l'empêche pas de l'étoffer continuellement avec de nouveaux modèles. Lancé il y a peu, le Vivobook Pro 16X OLED fait justement partie de ceux-ci. Destiné aux créateurs de contenus selon les propres dires du constructeur, ce notebook présente la particularité d'être équipé d'un écran OLED de 16 pouces de diagonale au format 16:10, capable d'afficher une définition WQUXGA. Nous avons testé en profondeur ce Vivobook Pro 16X OLED, voici notre avis complet.

La gamme Vivobook d'Asus est déjà relativement complète, avec les Vivobook S qui existent en 13 pouces, 14 pouces et 15 pouces, le Vivobook “classique” disponible dans des tailles allant de 14 à 17 pouces et le Vivobook Flip, un peu à part avec sa charnière à 360° qui permet de l'utiliser comme tablette ou en mode chevet. Un cran au-dessus, on trouve les Vivobook Pro, plus particulièrement destiné au marché des créateurs de contenu, ce qui explique la présence d'un écran OLED et l'intégration de composants relativement puissants. Le Vivobook Pro 16X OLED qui nous intéresse ici s'intègre donc particulièrement bien à cette gamme, avec son écran de 16 pouces, son processeur Intel Core de 11e génération et sa GeForce RTX 3050. De quoi, au moins en théorie, abattre de manière efficace n'importe quelle tâche de travail.

Prix et disponibilité

Le Vivobook Pro 16X OLED d'Asus est un ordinateur portable de 16 pouces de diagonale, disponible en deux coloris (Comet Grey ou Cool Silver). Il est proposé en deux configurations différentes : la première avec un Ryzen 9 5900HX et la seconde, celle que nous avons testée, avec un Core i7-11370H. Dans les deux cas, l'ordinateur portable embarque également une GeForce RTX 3050 et 16 Go de mémoire vive, ainsi qu'un SSD de 1 To au format M.2 NVMe. Asus commercialise son Vivobook Pro 16X OLED en version Intel (N7600) à un tarif conseillé de 1799 euros sur son propre site, et c'est également ce prix que l'on rencontre chez la plupart des commerçants.

Unboxing et design

Au déballage, outre le notebook lui-même, on trouve l'indispensable adaptateur secteur, un modèle aux dimensions classiques pouvant fournir une puissance de 120 watts (20 volts, 6 ampères). Asus a fait le choix d'utiliser un chargeur classique, mais le Vivobook est également compatible Power Delivery : il peut donc aussi être rechargé via son port USB-C. Une petite pochette de stickers est également offerte par Asus, permettant de personnaliser à l'envi son ordinateur portable.

La coque et le capot du Vivobook Pro 16X OLED sont en aluminium anodisé, parfaitement lisse et non brossé, ce qui lui donne un aspect sobre, très sage et parfaitement adapté au marché visé. Seul le logo “Asus Vivobook” ressort en surépaisseur à l'arrière de l'écran. Le notebook affiche des dimensions de 36 cm de long et 26 cm de large, pour une épaisseur très raisonnable de 19 mm et un poids de seulement 1,95 kg sur la balance. Les matériaux utilisés sont de qualité, renforçant l'aspect “premium” du Vivobook Pro.

Écran

Principal intérêt de ce Vivobook 16X Pro OLED, son écran de 16 pouces bénéficie d'un temps de réponse de seulement 0,2 ms et affiche une définition WQUXGA, soit 3840 x 2400 pixels. C'est une peu plus haut que de l'UHD 4K classique, mais les créateurs de contenus apprécieront sans nul doute ce format 16:10, parfaitement adapté pour travailler confortablement. L'écran bénéficie d'une certification DisplayHDR 500 et Pantone ; nos tests réalisés avec une sonde colorimétrique DataColor Spyder 5 Elite valident d'ailleurs ces certifications, avec un gamut couvrant la totalité de l'espace colorimétrique sRGB et 99% de l'espace colorimétrique DCI-P3.

La luminosité maximale atteint 396 cd/m², pour un taux de contraste quasi infini (396 000:1), grâce à des noirs parfaits, technologie OLED oblige. En pratique, il sera donc possible d'utiliser sans difficulté notable ce Vivobook en extérieur malgré son écran brillant. Le Delta-E moyen est mesuré à 0.98, pour un maximum à 2.45. Seul léger bémol au tableau, le point blanc est un peu élevé, à 7600 degrés Kelvin. De manière globale, l'écran de ce Vivobook Pro 16X OLED reste excellent, parfaitement bien calibré d'usine. Il conviendra donc tout à fait aux créateurs de contenus.

Clavier et pavé tactile

Une fois ouvert, on découvre un clavier de type chicklet, avec des touches bénéficiant d'une course de 1,4 mm. Agréable à l'usage, celui-ci profite d'un rétroéclairage blanc, qu'il ne sera toutefois pas possible de personnaliser. S'agissant d'un produit pour travailler et absolument pas d'un notebook gamer, cette absence de RGB est totalement compréhensible. On apprécie par ailleurs la présence d'un véritable pavé numérique, avec un positionnement qui ne viendra pas modifier l'emplacement des touches directionnelles, comme c'est le cas sur certains autres modèles.

Le clavier est complété par un pavé tactile aux dimensions plutôt grandes, ce qui est loin d'être désagréable. Celui-ci cache en outre le “DialPad” d'Asus, une sorte de molette virtuelle offrant un contrôle simplifié des logiciels de création d'Adobe. Après une petite période d’adaptation, cette molette pourra effectivement s'avérer précieuse tant elle permet de gagner du temps. Le bouton Power, placé discrètement en haut à gauche du clavier, intègre quant à lui le lecteur d'empreintes digitales.

Connectique et connectivité

La connectique est plutôt complète sur ce Vivobook Pro 16X OLED. On trouve sur le côté gauche deux ports USB 2.0 Type-A, aux côtés des voyants de fonctionnement et de charge. Le connecteur d'alimentation est situé du côté droit, à côté d'un port USB 3.2 Gen1 Type-A, d'un port USB 3.2 Gen2 Type-C (compatible Thunderbolt 4), d'un lecteur de cartes mémoires microSD, d'un port combo audio jack et d'une sortie HDMI 1.4. On aurait d'ailleurs peut-être préféré ici une sortie HDMI 2.0 (ou 2.1) à la place afin de profiter des dernières évolutions de la norme.

Le connecteur USB Type-C est compatible PowerDelivery, ce qui signifie qu'il sera possible de l'utiliser pour recharger directement le Vivobook. Hélas, ce dernier est placé du même côté que le connecteur d'alimentation classique, ce qui représente à nos yeux un petit point négatif. Aucun port Ethernet n'est enfin présent, probablement pour éviter d'augmenter de manière trop sensible l'épaisseur du notebook.

Webcam et son

La webcam se situe au-dessus de l'écran du Vivobook. Celle-ci, limitée au 720p, bénéficie d'un système mécanique d'obturation afin de préserver la confidentialité. Sa qualité reste basique, suffisante pour des visioconférences occasionnelles, mais les créateurs de contenus opteront probablement pour un modèle dédié de meilleure qualité.

La partie audio se compose d'un microphone omnidirectionnel et d'un ensemble audio Harman Kardon dont on devine les haut-parleurs derrière deux petites grilles situées à l'avant du notebook. On reste bien entendu loin d'un système audio-cinéma dédié, mais la qualité sonore générale est plutôt bonne pour ce type de produit.

Environnement

Le Vivobook Pro 16X OLED est livré avec Windows 10, mais il respecte totalement les recommandations de Microsoft pour faire fonctionner Windows 11. Il est donc totalement envisageable de mettre à jour le système d'exploitation grâce à l'assistant d'installation de Windows 11.

Plusieurs logiciels sont livrés avec ce Vivobook, en particulier la suite MyAsus qui offre la possibilité de configurer la gestion de la batterie, la vitesse de rotation des ventilateurs (et donc les nuisances sonores) ou encore la gestion de l’énergie. Ce logiciel permet également de garder à jour les logiciels et pilotes nécessaires au bon fonctionnement du Vivobook. Le logiciel ProArt Creator Hub propose quant à lui de personnaliser le fonctionnement du DialPad virtuel.

Hardware

Asus a bien entendu intégré dans son Vivobook Pro 16X OLED des composants à la hauteur des prétentions du notebook. A l'intérieur, on trouve ainsi un processeur Core i7-11370H (un modèle quad-core avec HT, avec une fréquence pouvant atteindre 4,8 GHz sur un ou deux coeurs et un TDP nominal de 35W) avec un iGP Iris Xe Graphics avec 96 Shaders, 16 Go de mémoire vive LPDDR4-3200 en CL22 (directement soudé à la carte mère) et un SSD Hynix NVMe 1.3 de 1 To au format M.2. Celui-ci reste limité à du PCI-Express 3.0, mais en pratique les performances obtenues par le SSD s'avèrent largement suffisantes pour ne pas ressentir de gêne ou de ralentissement. Une GeForce RTX 3050 Mobile est également intégrée, accompagnée par 4 Go de mémoire GDDR6 fabriquée par Hynix. Des contrôleurs WiFi 6 (Intel AX201, 866 Mbps max) et Bluetooth 5.0 complètent le tout. Aucun emplacement M.2 supplémentaire et aucun connecteur SODIMM ne sont en revanche disponibles, limitant d'autant les possibilités d'évolution.

La partie graphique profite de la technologie Dynamic Boost de NVIDIA qui permet de transférer, quand c'est possible et exclusivement lorsque les ventilateurs sont réglés en mode “Performance”, une partie de l'enveloppe énergétique disponible du CPU vers le GPU, afin d'augmenter le TDP du chipset graphique jusqu'à 50W. Quel que soit le mode de gestion de l'énergie choisi, les fréquences restent toutefois identiques : 735 MHz pour le GPU avec un Boost à 1035 MHz, et une mémoire vidéo cadencée à 1375 MHz. La hausse du TDP permet juste d'augmenter la fréquence en Boost du GPU.

Performances

Les composants que l'on trouve à l'intérieur du Vivobook Pro 16X OLED offrent en théorie toute la puissance nécessaire pour venir à bout de n'importe quelle tâche bureautique ou multimédia. PCMark 10 offre justement une vision d'ensemble des performances du notebook dans des tâches bureautiques. Ce benchmark fait principalement appel au processeur, mais le GPU est également mis à profit lors des tests OpenCL. Avec un score de 5523 en mode Standard et 5540 en mode Performances, l'Asus Vivobook Pro 16X OLED est aussi performant qu'un Zenbook Pro Duo ou qu'un Zephyrus Duo 15. Il se laisse en revanche distancer par des modèles comme le TUF Dash 15 ou le Lenovo Legion Slim 7, dotés il est vrai d'un chipset graphique bien plus performant et d'un système de refroidissement plus conséquent. La configuration intégrée au Vivobook présente tout de même l'avantage d'être plutôt bien équilibrée et efficace. Le mode Silencieux fait légèrement chuter les performances, puisque l'on obtient alors un score de 5359. La baisse reste toutefois raisonnable.

En 3D, la RTX 3050 Mobile ne permet pas au Vivobook Pro 16X OLED de rivaliser avec des modèles purement gaming, mais elle se montre toutefois à la hauteur pour accompagner les créateurs de contenus dans leur travail. Il sera même possible de manière occasionnelle de jouer sur ce notebook, à la condition de rester en Full HD. En mode Standard ou Performances, on atteint un niveau de performances en jeu équivalent à celui d'une GTX 1060 Max-Q, mais même une GTX 1070 Max-Q ou une RTX 2060 Max-Q se montrera plus rapide. Le mode Silencieux fera en revanche chuter les performances au niveau d'un Iris Xe ou d'une RX Vega 8 intégrée à un Ryzen. C'est suffisant pour travailler sur des tâches bureautiques, mais il faudra probablement passer en mode Standard pour réaliser des tâches multimédias.

Nuisances sonores et autonomie

Le CPU, le GPU et les différents composants sont refroidis grâce à deux heatpipes et deux ventirads qui extraient l'air chaud directement à l’arrière du notebook. Différents modes de gestion de l'énergie permettent de faire varier les limites de consommation du processeur (jusqu’à 64 watts en mode Performances) et la vitesse de rotation des ventilateurs. Au repos, et quel que soit le mode sélectionné, le Vivobook Pro 16X OLED se montre totalement silencieux : les ventilateurs du système de refroidissement “IceCool Plus” sont à l'arrêt. En charge, les nuisances sonores atteignent 30,8 dB(A) en mode Silencieux, 34,2 dB(A) en mode “Standard” et 41,8 dB(A) en mode “Performances”. Autant dire que le Vivobook n'agressera jamais les oreilles de l'utilisateur.

La batterie 6-cellules de 96Wh (8230 mAh), qui occupe une grande partie de l'espace disponible à l'intérieur du notebook, offre enfin une autonomie confortable à ce Vivobook Pro 16X OLED : nos mesures réalisées avec le test Batterie de PCMark 10 annonce une autonomie de près de 9h30. Bien entendu, celle-ci pourra varier sensiblement suivant l'utilisation réelle, mais elle est globalement suffisante pour un ordinateur portable de ce type.