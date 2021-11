Android : le malware Joker se cache dans ces 7 applications, désinstallez les vite !

Le malware Joker est de retour ! Fidèle à son mode opératoire, le logiciel malveillant cherche à arnaquer les utilisateurs d'un smartphone Android. Malgré les efforts de Google, le virus se cache dans le code de 7 applications qui étaient jusqu'à récemment disponibles sur le Play Store.

Tatyana Shishkova, spécialiste des virus informatiques chez Kaspersky, a retrouvé la trace du malware Joker dans 7 applications Android disponibles sur le Google Play Store. Sur son compte Twitter, la spécialiste a relevé le nom de toutes les applications infectées par ce logiciel malveillant.

Banni à de multiples reprises par les équipes de Google, le malware Joker revient régulièrement à la charge sur le Play Store pour arnaquer les utilisateurs Android. Pour mémoire, le logiciel malveillant est conçu pour vider le compte en banque de ses victimes.

La liste des 7 applications Android qui cachent le malware Joker

Son mode opératoire n'a pas changé depuis sa première apparition sur le Play Store en 2019 : le malware abonne les utilisateurs à leur insu à des services payants en ligne. Le malware Joker intercepte ensuite les SMS de confirmation envoyés par le service en ligne. La carte de crédit des utilisateurs est alors débitée de plusieurs euros par semaine pour des services sans intérêt.

D'après Tatyana Shishkova, le Joker a trouvé refuge dans ces 7 applications Android en apparence inoffensive. Dans la liste des apps vérolées, on trouve notamment des applications permettant de personnaliser son clavier, de scanner un QR Code, de contrôler son téléviseur ou encore de colorier des dessins. Voici la liste complète :

Now QRcode Scan

EmojiOne Keyboard

Battery Charging Animations Battery Wallpaper

Dazzling Keyboard

Volume Booster Louder Sound Equalizer

Super Hero-Effect

Classic Emoji Keyboard

Certaines des applications épinglées par l'analyste ont été installées plus de 10 000 fois sur le Play Store. Alerté par la chercheuse de Kaspersky, Google a supprimé les applications de son Play Store. Les apps sont cependant encore installées sur de nombreux téléphones. Si c'est le cas du vôtre, on vous invite à les désinstaller d'urgence. Par mesure de sécurité, on vous conseille d’installer un bon antivirus sur votre smartphone Android. Surtout, on vous encourage à jeter un oeil à la section commentaires d'un app avant de l'installer sur votre téléphone.