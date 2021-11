Google Maps : découvrez les quatre nouvelles fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie

Google Maps se dote de nouvelles fonctionnalités qui vont faciliter la vie des utilisateurs. La firme de Mountain View veut ainsi vous prévenir quand un endroit est bondé, ou alors rendre la navigation dans des lieux fermés, comme des aéroports, plus facile avec un nouvel onglet.

Que ferait on sans Google Maps ? L’application fait maintenant partie de nos vies et pour beaucoup, il difficile de s’en passer. Régulièrement, elle s’enrichit de nouvelles fonctionnalités, comme le Widget de l'écran d'accueil. En cette fin 2021, Google en rajoute quatre.

Ces fonctionnalités veulent fluidifier vos déplacements et vous faire gagner du temps. A noter qu'elles ne seront pas toutes disponibles en France au lancement, mais si elles connaissent le succès, elles devraient arriver à un moment ou un autre.

Google Maps signale les quartiers bondés

En cette période de Noël, certains quartiers commerçants sont bondés et nous n’avons pas tous envie de nous mêler à la foule, surtout en pleine pandémie. Google affiche désormais en temps réel les endroits à fort taux d'affluence, les surlignant en orange. Il est aussi possible d’aller dans le détail de vérifier quel restaurant ou boutique est plein. Cela vient s’ajouter à l’onglet d’affluences selon horaires que nous connaissions déjà.

Naviguez plus facilement en intérieur

Lorsque vous êtes dans un endroit fermé comme un aéroport ou un centre commercial, vous pouvez être perdu. S’il était déjà possible de trouver les boutiques intérieures via le plan, Maps va plus loin en ajoutant un onglet spécialement dédié qui liste tous les commerces selon leur services. Vous cherchez un restaurant dans cet aéroport ? Regardez ceux qui sont présents sur l’application.

A lire aussi – Google Maps : un mystérieux trou noir dans l’océan affole les internautes

Une aide pour faire les courses

C’est une fonction qui ne sera présente que dans certaines villes américaines dans un premier temps. Vous pourrez commander en ligne dans des magasins et voir quand votre commande sera disponible. Plus encore, Maps informe désormais le magasin de votre heure d’arrivée en utilisant le GPS. Ainsi, vous n’avez plus d’attente en arrivant sur place.

Des notes plus précises sur les restaurants

Enfin, cette fonctionnalité (aussi disponible qu’aux Etats-Unis) permettra d’avoir beaucoup plus de détails sur les restaurants. Ainsi, les clients pourront donner leur avis sur les prix pratiqués, ou encore informer les autres de certains services, comme la présence d’une terrasse ou de livraisons.

Toutes ses fonctionnalités seront diffusées avant la fin de l’année, mais pour l’Europe, nous n’aurons que les deux premières pour l’instant.

Source : Google