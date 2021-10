iPhone 13 : 76% des utilisateurs se disent déçus, Apple a raté le coche

La nouvelle gamme d'iPhone 13 ne semble pas avoir suscité l'intérêt de nombreux utilisateurs de smartphones, comme le révèle une nouvelle étude de SellCell. Il semble que les iPhone 13 vont avoir plus de mal que prévu à convaincre de nouveaux clients.

Une enquête de SellCell menée aux États-Unis avec 5000 participants a révélé qu'environ 64 % des utilisateurs d'Apple pensent que la nouvelle gamme d'iPhone 13 n'est « pas très » ou « pas du tout » intéressante. 21,5 % ont estimé que les modèles de l'iPhone 13 sont “quelque peu” excitants, et seulement 14,4 % ont déclaré qu'ils sont “extrêmement” ou “très excitants”.

Apple n’a donc pas réussi à convaincre ses clients avec cette nouvelle génération, puisque seuls 23,2 % des sondés prévoient de changer leur smartphone pour l’iPhone 13. Pourtant, une précédente étude de SellCell avait démontré que près de 44 % des propriétaires d’iPhone prévoyaient d’acheter le nouveau modèle à l’automne.

Apple n’innove plus, les nouveautés sont moins excitantes

Chez ceux qui comptent acheter la nouvelle génération, c’est sans surprise l'iPhone 13 Pro qui est le choix le plus populaire avec 42,5 %, suivi de l'iPhone 13 Pro Max (26,3 %), de l'iPhone 13 standard (22 %) et enfin de l'iPhone 13 Mini (9,2 %). En effet, une grande partie des utilisateurs (34,1 %) souhaite découvrir le nouvel écran 120 Hz ProMotion des iPhone 13 Pro, et 25,3 % sont intéressés par la meilleure autonomie que sur la génération précédente.

L’iPhone 13 mini semble toujours être aussi impopulaire parmi les utilisateurs. À la suite de l’échec de l’iPhone 12 mini, on sait qu’Apple ne prévoit de lancer aucun nouvel iPhone 14 mini en 2022, puisque celui-ci sera remplacé par un nouveau modèle avec un écran 6,7 pouces.

La fidélité à la marque reste forte, puisque 36,8 % des personnes interrogées qui ont décidé de ne pas effectuer de mise à niveau ont déclaré qu'elles prévoyaient d'attendre la prochaine génération d'iPhone 14. Cela corrobore les informations d’une précédente étude de SellCell, qui avait démontré que les utilisateurs d’iPhone sont plus fidèles que ceux d’Android.

Enfin, parmi les raisons qui poussent les utilisateurs à ne pas passer sur cette nouvelle génération, on apprend que les utilisateurs sont 29,3 % à attendre le retour du capteur Touch ID, et 19,5 % estiment que les améliorations ne sont pas assez significatives. 12,1 % sont également toujours ravis du modèle qu’ils possèdent déjà, et 9,6 % auraient aimé voir Apple ajouter un mode Always On Display, ce qui aurait été possible grâce au nouvel écran LTPO des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

Source : SellCell