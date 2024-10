Il touche des millions mais regarde ses matchs sur un site de streaming illégal

Un riche joueur de football américain a créé la surprise en utilisant un site de streaming illégal pour suivre un match de sa propre ligue. Cette révélation, partagée sur les réseaux sociaux, a rapidement fait le tour d'internet.

La NFL, plus grande ligue de football américain, est aussi populaire aux États-Unis que le football en Europe. Elle attire des millions de spectateurs chaque semaine, et génère des revenus colossaux pour les diffuseurs et la ligue elle-même. Mais comme pour le football, le piratage de retransmissions, via des sites de streaming ou des services IPTV, représente une menace majeure. Chaque match visionné gratuitement sur ces plateformes est une perte financière, à la fois pour les détenteurs de droits et pour les équipes.

Récemment, une situation pour le moins surprenante a fait le buzz : un joueur de la NFL, Tariq Woolen, a utilisé un site de streaming pirate pour regarder son propre match. Le cornerback des Seattle Seahawks a partagé sur sa story Instagram une capture d’écran où l’on pouvait clairement voir l’URL du site MethStreams. Cette révélation n’a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux, et a été relayée par plusieurs sources spécialisées dans les actualités sportives.

Un des plus grands joueurs de football américain préfère le streaming pirate malgré son salaire

Tariq Woolen, qui gagne plus de 1,1 million de dollars par an (environ 1 million d’euros), semble peu préoccupé par cette polémique. En réponse aux remarques concernant son recours à ce site illégal, il aurait simplement répondu “It’s free, it’s for me” (« C’est gratuit, c’est pour moi »). Pendant ce temps, les partenaires anti-piratage de la NFL tentaient de supprimer les flux illégaux de MethStreams et de services IPTV similaires. Cette situation nous montre le paradoxe entre les efforts de la ligue pour lutter contre le piratage et l’attitude décontractée de certains de ses joueurs.

La NFL considère le piratage comme une menace majeure pour ses revenus, tout comme le football en Europe face à la diffusion illégale des matchs. L’année dernière, elle a demandé au gouvernement américain de renforcer les mesures de retrait de contenu illégal pour lutter plus efficacement contre les sites de streaming illégaux. La ligue insiste sur l’importance de retirer ces derniers “instantanément ou quasi instantanément”, expliquant que la valeur des matchs en direct réside dans leur diffusion en temps réel.