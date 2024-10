Voiture électrique : l’Opel Mokka-e change de style et en profite pour baisser son prix

Opel officialise le restylage de la Mokka-e, son petit SUV électrique. Les changements de look sont discrets, mais c'est surtout au niveau des tarifs que la mise à jour du véhicule fait plaisir.

Dans le monde de l'automobile, il est courant de voir sortir une nouvelle version d'une voiture disponible depuis quelques années, voire seulement quelques mois dans des cas extrêmes. C'est ce qu'on appelle le restylage. L'objectif est de modifier plus ou moins légèrement le design et les équipements du véhicule pour lui donner une seconde jeunesse. C'est parfois également l'occasion de changer le nombre de variantes proposées, souvent en supprimant certaines d'entre elles.

Une sorte de mise à jour physique en résumé. Le constructeur automobile Opel ne fait pas exception et s'adonne régulièrement à l'exercice. Dernier restylage en date : celui de l'Opel Mokka-e, le SUV qui porte désormais le nom d'Opel Mokka Electric. Pas de changement majeur au niveau de la carrosserie, les équipes du fabricant n'ont pas voulu s'éloigner trop du modèle d'origine. Il y a pourtant quelques différences.

L'Opel Mokka électrique s'offre un relooking et une facture allégée

Sur la photo qui sert d'illustration à cet article, on peut voir que les feux avants sont désormais divisés en 3 parties. C'est aussi le cas à l'arrière. La grille de prise d'air au-dessus de la plaque d'immatriculation a été revue, et la Mokka Electric arbore désormais le nouveau logo d'Opel.

Les jantes ne sont plus les mêmes et les chromes qui soulignaient certains éléments comme les vitres ont disparu. À l'intérieur, le nouveau volant perd en arrondi, tandis que l'écran tactile central de 10 pouces est désormais de série.

Le plus gros changement est à chercher du côté du prix. L'Opel Mokka Electric 2024 possède 2 finitions (contre 5 pour l'originale), Edition et GS. Seul le bloc moteur 156 ch avec batterie de 54 KWh est proposé, ce qui lui donne une autonomie WLTP de 402 km exactement. Au final, le prix de base passe à 36 900 € au lieu de 42 000 € en 2021, soit une baisse de 3 100 € pour un modèle pourtant supérieur. Opel n'a pas encore détaillé les tarifs et équipements disponibles.