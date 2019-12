Realme X50 : 30 minutes suffisent pour recharger sa batterie à 70 %

Realme, la marque alternative d’Oppo, a publié sur les réseaux sociaux un teaser concernant le X50. Le smartphone sera compatible avec une version améliorée de la technologie VOOC Charge 4.0. La promesse : recharger la batterie du smartphone à 70 % en moins de 30 minutes. Des protections spécifiques ont été mises en place pour éviter les problèmes de surchauffe.

Officialisé sans avoir été détaillé, le X50 de Realme se dévoile peu à peu grâce aux teasers que l’entreprise publie sur les réseaux sociaux chinois. Cette semaine, la marque alternative du groupe Oppo, qui pourrait très prochainement devenir indépendante, a dévoilé deux de ses technologies : le chipset et la charge rapide. Le premier est le Snapdragon 765G de Qualcomm, qui apportera la connectivité 5G déjà officialisée.

C’est cependant la seconde technologie qui est intéressante. Le Realme X50 sera le premier à profiter d’une version améliorée de VOOC Charge 4.0, la technologie de charge rapide qu’Oppo développe. Une version dont la puissance de charge maximale n’a pas été dévoilée, mais elle serait comparable aux dernières moutures de Dash Charge (OnePlus), Quick Charge (chez Qualcomm) ou Pump Express (chez MediaTek). Rappelons que les charges rapides les plus puissances montent au-dessus des 40 watts.

Nous savons que celle du Realme X50 sera tout aussi puissante grâce au visuel qui illustrait le teaser et que vous pouvez retrouver ci-dessous. Regardons de plus près : vous constatez que le graphique compte deux courbes. La plus claire correspond à la charge rapide VOOC Charge 4.0 améliorée qui équipe le Realme X50. La seconde est celle de la version classique de VOOC Charge 4.0.

Efficace plus longtemps

Le graphique compare la vitesse à laquelle les deux technologies rechargent une même batterie (du moins, nous supposons qu’il s’agit de la même batterie) jusqu’à un certain pourcentage. Et nous voyons que la courbe claire est plus rapide à atteindre l’objectif. La phrase au-dessus du graphique explique que la batterie du Realme X50 se recharge à 70 % en 30 minutes.

Nous pouvons en déduire que la même batterie se rechargerait à 70 % en 40 minutes avec VOOC Charge 4.0. Le gain n’est donc pas si important. Dans l’autre sens, la technologie VOOC Charge 4.0 recharge la même batterie à 65 % en 30 minutes. Vous constatez aussi que la nouvelle version de VOOC Charge se démarque de la précédente à partir de 20 minutes (et après 50 % de la batterie rechargée, si les échelles sont respectées). La courbe de VOOC Charge classique connaît deux moments cruciaux où la technologie semble moins efficace : après 60 % et à l’approche des 70 %.

Et c’est logique : le principe de la charge rapide est d’envoyer le plus de puissance possible (en fonction du contrôleur de charge et de la batterie). Cela fait chauffer le smartphone (parfois jusqu’à l’excès comme nous avons pu le savoir avec le Galaxy Note 7). Arrivé à une certaine température, le chipset bride la puissance de la charge qui devient donc moins efficace. Pour le X50, Realme a intégré des caloducs spéciaux à refroidissement liquide. Ils sont chargés de conduire la chaleur dégagée par les composants vers l’extérieur où elle sera dissipée. Voilà qui explique comment la charge rapide du X50 reste efficace plus longtemps.