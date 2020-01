OnePlus 8 Pro : un premier benchmark dévoile ses performances sur Geekbench

Le OnePlus 8 Pro continue de faire parler de lui. Un premier benchmark est en effet venu dévoiler les performances du smartphone sur Geekbench. Sans surprise, le nouveau né de OnePlus se classe déjà parmi les appareils les plus véloces du marché.

Un benchmark présumé du OnePlus 8 Pro vient de faire une apparition sur le site de benchmarking Geekbench, rapportent nos confrères de Gadgets360. Le smartphone est listé sous le nom de code de GALILEI IN2023. A l’approche de son lancement, attendu aux alentours du mois de mai 2020, OnePlus a visiblement commencé à tester les performances de son nouveau flagship.

Snapdragon 865 et 12 Go de RAM

Sans surprise, le OnePlus 8 Pro est alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. La variante testée sur Geekbench est aussi dotée de 12 Go de mémoire vive. On imagine qu’une variante avec 8 Go de RAM est aussi dans les cartons. Côté logiciel, le smartphone tourne sous Android 10.

Grâce à cette solide fiche technique, le OnePlus 8 Pro parvient à 4296 en single core et à 12531 en multi core (soit un total de 16827 points). Le smartphone s’impose donc comme un des smartphones les plus puissants du marché. A titre de comparaison, le OnePlus 7T Pro ne dépassait pas les 3682 points en single core et 11401 points en multicore (un total de 15083). De plus, le OnePlus 8 Pro distance la plupart des smartphones haut de gamme actuellement sur le marché, comme le Galaxy Note 10 version Exynos (un total de 14718) par exemple. Le smartphone n’est par contre pas de taille face à l’iPhone 11 d’Apple (19241).

Attention, il est fort probable que l’optimisation logicielle du smartphone ne soit pas encore terminée à ce stade. Les résultats définitifs sont donc susceptibles de varier. Les scores restent néanmoins très prometteurs. On vous en dit plus dès que possible sur le OnePlus 8 Pro.

Source : Gadgets360