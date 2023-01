Realme GT Master : le très bon smartphone est à prix soldé chez Cdiscount

Cdiscount vous donne la possibilité d'acquérir un smartphone 5G en promotion de la marque Realme. En ce moment, à l'occasion des soldes d'hiver, le GT Master du constructeur chinois peut être obtenu à moins de 225 euros sur le site e-commerce français.

Pour ce nouveau deal consacré à la période des soldes d'hiver 2023, Cdiscount vous permet d'avoir un très bon smartphone sous la barre des 225 euros. Le Realme GT Master disponible dans un coloris gris ou noir est vendu à 224 euros au lieu de 239 euros.

Pour obtenir la réduction de 15 euros, il est nécessaire de saisir manuellement le coupon 15DES199 au moment de l'étape de la commande. Et pour information, le téléphone est éligible à la livraison gratuite en point relais.

À propos de ses points forts, le Realme GT Master est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels (409 pixels par pouce) et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il dispose aussi d'un processeur Qualcomm Snapdragon 778, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la SuperDart Charge et du système Android associé à une surcouche realme UI. Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 64 + 8 + 2 MP et un capteur selfie de 32 MP.