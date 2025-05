Realme GT 7T : le nouveau smartphone avec sa batterie de 7000 mAh est déjà moins cher

Le Realme GT 7T, le tout nouveau smartphone de la marque chinoise incluant une grosse batterie de 7000 mAh, est déjà moins cher sur le site Amazon. Il bénéficie en effet d'une réduction non négligeable de 100 euros par rapport à son prix d'origine.

En cette fin mai 2025, Realme a annoncé l'arrivée de deux nouveaux smartphones : le Realme GT 7 et le Realme GT 7T. Considéré comme le plus abordable de la gamme en termes de prix, le GT 7T de Realme fait l'objet d'une offre promotionnelle chez Amazon.

Jusqu'au lundi 9 juin 2025, le géant américain du commerce en ligne effectue une remise immédiate de 100 euros sur l'achat du Realme GT 7T. Grâce à cette réduction, le prix du smartphone passe ainsi de 649,99 euros à 549,99 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir de l'appareil et le téléphone est accompagné d'un adaptateur secteur offert.

Compatible avec la 5G, le Realme GT 7T possède un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 1280 x 2800 pixels, une densité de 453 ppp et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Alimenté par une batterie de 7000 mAh avec la charge rapide à 120 watts, le smartphone associé au bon plan Amazon est aussi doté d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Mediatek Dimensity 8400 Max et du système d'exploitation mobile Android 15.

Concernant l'APN, on peut trouver un capteur principal de 50 MP (objectif ouvrant à f/1.8, stabilisation optique et autofocus), un capteur ultra grand-angle de 8 MP (objectif ouvrant à f/2.2) et un capteur frontal de 32 MP (objectif ouvrant à f/2.5°). Pour terminer, la connectivité du téléphone comprend notamment la norme Wi-Fi 6 (ax), le NFC, le Bluetooth 6.0, l'USB Type-C et le GPS.