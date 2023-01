Realme GT 2 : les modèles classique et Pro sont en soldes chez Darty

Si vous hésitez entre le Realme GT 2 et le Realme GT 2 Pro, sachez que les deux modèles du smartphone de la marque chinoise sont proposés en soldes sur le site Darty. Le premier téléphone cité peut être obtenu à partir de 319 euros alors que la version Pro est à 439 euros.

À l'occasion de la 2ème démarque des soldes d'hiver 2023 chez Darty, l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech vous donne la possibilité d'acquérir l'un des deux modèles du Realme GT 2 à prix réduit.

En effet, la version classique du Realme GT 2 est vendue à partir de 319 euros suivant l'espace de stockage souhaité. De son côté, le Realme GT 2 Pro avec 128 Go de mémoire interne est au prix de 439 euros. Pour information, les deux smartphones sont éligibles à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Darty.

Successeur du Realme GT, le Realme GT 2 est équipé d'un écran de 6,62 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go ou de 12 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche Realme UI 3.0. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.

Quant au Realme GT 2 Pro, le smartphone est doté d'un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 3216 x 1440 pixels, du processeur Snapdragon 8 Gen 1, d'un triple capteur de 50 + 50 + 2 MP ou encore d'un capteur secondaire de 32 MP.