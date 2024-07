Si vous voulez vous offrir le Realme 12 Pro Plus à prix réduit, alors le bon plan Amazon qui va suivre risque de vous intéresser. En cette saison estivale, le smartphone compatible avec la 5G passe à moins de 340 euros grâce à une réduction de plus de 30 %.

Pour ce deal consacré au domaine de la téléphonie, Amazon vous donne la possibilité de vous procurer le Realme 12 Pro Plus à un très bon prix. Affiché au tarif conseillé de 499,99 euros, le smartphone compatible avec la 5G et proposé en deux coloris voit son prix diminuer à 339,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 32 % de la part du site e-commerce.

Lancé en même temps que les modèles 12x 5G, 12 Plus 5G et 12 Pro 5G au début du mois de juin 2024, le Realme 12 Pro Plus est un smartphone équipé d'un écran de 6,7 pouces avec une définition de 1080 x 2412 pixels, une fréquence d'affichage de 120 Hz et une densité de 394 ppi. Fonctionnant sous le système d'exploitation Android 14 avec une surcouche Realme UI 5.0, le téléphone associé à l'offre Amazon est également doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 et d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 67W.

La partie photo/vidéo est assurée par la présence d'un triple capteur arrière de 50 + 64 + 8 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Enfin, la connectivité du smartphone se compose de la norme Wi-Fi 6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C.