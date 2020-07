Razer Phone 3 : un prototype apparaît sur un site marchand chinois

Razer n’a pas officiellement présenté le Razer Phone 3, mais un prototype est apparu sur un site marchand chinois, photos à l’appui. Reprenant le design de son prédécesseur, le Razer Phone 3 s’en démarque par la présence d’un triple capteur photo à l’arrière, en remplacement du double capteur du Razer Phone 2.

Avec Black Shark, Nubia Red Magic et Asus ROG, Razer fait partie des marques qui ont contribué à l’émergence du marché des smartphones destinés aux gamers. Il faut dire que la marque américaine a une forte légitimité sur le marché auprès des joueurs sur PC : elle conçoit des PC et des périphériques de jeux d’excellente qualité. Une gamme qui s’étend même à la téléphonie avec des coques et des manettes pour différents modèles (dont des iPhone). Elle s’est appuyé sur cette expertise pour proposer aux joueurs une vraie plate-forme de jeu sous Android.

Mais le marché de la téléphonie, même pour les gamers, est très différent du marché des PC. Avec le Razer Phone, sorti en 2017, la marque a opté pour un positionnement similaire à celui de ses Blade. De belles qualités techniques. Un design très marqué. Et un prix assez élevé. Il a été rapidement suivi par la concurrence que nous connaissons aujourd’hui sur ce segment, notamment par Asus et le ROG Phone. En 2018, Razer réitère avec le Razer Phone 2, testé ici dans nos colonnes. Et depuis, plus rien.

Pourtant, la marque américaine n’a cessé d’affirmer qu’elle n’abandonnait pas le marché de la téléphonie, malgré des rumeurs d’abandon début 2019. Quelques semaines plus tard, Razer affirmait que le Razer Phone 3 était repoussé pour attendre la 5G. Depuis, la 5G est largement arrivée, mais le smartphone n’a pas pointé le bout de son nez. Jusqu’à cette semaine. Un prototype fonctionnel du Razer Phone 3 a été croisé sur le site marchand chinois Taobao d’où émanent les deux visuels qui accompagnent cet article.

Juste un Razer Phone 2 avec un triple capteur photo ?

Visuellement, ce prototype de Razer Phone 3 est très proche du Razer Phone 2. À l’arrière se trouve la principale différence entre les deux : un bloc photo comptant 3 capteurs et non plus 2. À l’avant, vous retrouvez ce grand écran tactile bordé par deux épaisses bordures où sont logés les éléments techniques et les haut-parleurs frontaux, l’une des caractéristiques ergonomiques de la gamme.

L’apparition de ce prototype est-elle annonciatrice de l’arrivée commerciale du Razer Phone 3 ? Non, pour deux raisons. D’abord, nous ne sommes pas certains que le Razer Phone 2 a été un succès commercial, bien au contraire. Ensuite, la concurrence est forte sur le segment haut de gamme sur lequel le Razer Phone se positionne. Cela ne veut pas dire que Razer ne tentera pas à nouveau de trouver sa place sur le marché des smartphones.

Source : XDA Developers